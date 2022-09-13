Аварийное отключение воды в части жилмассива Котовского города Одесса 13-14 сентября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, с 09:00 13 сентября до 6:00 14 сентября 2022 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:
- Академика Заболотного, 54-68, 57-69,
- Академика Сахарова, 22, 28
- Марсельская, 32-48,
- С. Палия, 73-111.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05 (круглосуточно)