Аварийное отключение воды в части жилмассива Котовского города Одесса 13-14 сентября 2022 года

В Одессе изменился срок передачи показателей счетчиков воды Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды. Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа будет как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна. ПОДРОБНЕЕ