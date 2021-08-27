Афіша безкоштовних подій Одеси 27-29 серпня

Останні вихідні цього короткого літа. Ми вважаємо що їх треба зустріти ярко! Тільки подивіться на цю підбірку безкоштовних подій: тут і презентації книг, і відкриття виставок. Безліч музичних подій – від року до органної музики. А ще – два паради: прайд та рудих. Саме в ці дні Одеса починає святкування Дня Міста, яке триватиме до 5 вересня. Отже, куди, піти, що обрати, до кого долучитися і чим наповнювати власне життя – вирішувати тільки вам!
Що: Презентація книги «Герої сучасності»
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 27 серпня, 17:00
Подробиці тут
Що: Презентацція книги «Замки»
Де: Французький бульвар «Замок монстрів»
Коли: 27 вересня, 18:30
Подробиці тут
Що: Міжнародний благодійний фестиваль «Рок на захисті тварин»
Де: Парк Шевченка, Стадіон Чорноморець
Коли: 28 серпня, 11:00
Подробиці тут
Що: Одесса-прайд
Де: Збір біля Тещиного мосту
Коли: 28 серпня, 16:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль «Пікейни жилети»
Де: Парк Шевченка
Коли: 28 серпня, 16:00
Що: Концерт органної музики «Мелодії серця»
Де: Катеринінська, 33, Римо-католицький собор
Коли: 28 серпня, 17:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль «Руде місто»
Де: Збір біля Дюку
Коли: 28 серпня, 17:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль класичної музики BLACK SEA MUSIC FEST
Де: Думська площа
Коли: 28 серпня, 19:00
Подробиці тут
Що: Відкриття виставки «Спів-буття»
Де: вул. Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 29 серпня з 18:00
Подробиці тут
Що: Благодійний концерт
Де: Міський сад, галерея АртОдеса
Коли: 29 серпня, 15:00
Подробиці тут
В Одеській області:
Що: Виставка Виноградний калейдоскоп
Де: СМТ Таірове
Коли: 28 серпня, 9:00-14:00
Подробиці тут
Що: День села Кошари
Де: Село Кошари
Коли: 28 серпня, 15:00
Подробиці тут.