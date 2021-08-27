Афіша безкоштовних подій Одеси 27-29 серпня

Афіша безкоштовних подій Одеси 23-26 серпня Святкуємо 30 річчя Української Незалежності гучно та весело! На концертних майданчиках для одеситів виступатимуть НАОНІ, гурт Без Обмежень, ONUKA. А будуть ще морський парад, автопробіг, гучний салют. Тим же, хто не любить великі скупчення, пропонуємо завітати на лекції та презентації книг. Вам будет цікаво! Отже дивіться, плануйте, вибирайте те, що вам до вподоби. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 20-22 серпня Цими днями в Одесі відбудеться безліч подій, відвідати які зможе кожен бажаючий. Це улюблені багатьма Вишиванковий фестиваль, фестиваль Біла акація, ярмарки та навіть свято борщу на півночі Одеської області. Проведіть ці дні так, щоб було що згадати “довгими зимовими вечорами”! ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 14-15 серпня Цими вихідними – головна подія літа – відкриття вже дванадцятого Одеського міжнародного кінофестивалю. В суботу всі любителі кіно зможуть побачити червону доріжку перед урочистим відкриттям фестивалю. Але не лише цією подією живе місто. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 6-8 серпня Ці вихідні в Одесі проходять під знаком книги. Безліч презентацій, зустрічей із авторами, перформансів, концертів та автограф-сесій на фестивалі «Зелена хвиля». Але не пропустіть відкриття виставок. Ви же пам’ятаєте, що вхід на відкриття виставок – вільний, а далі – платний. Тож плануйте свій час, тим більше, що погода буде не зовсім пляжною. ПОДРОБНЕЕ