Афіша безкоштовних подій Одеси 14-15 серпня

Цими вихідними – головна подія літа – відкриття вже дванадцятого Одеського міжнародного кінофестивалю. В суботу всі любителі кіно зможуть побачити червону доріжку перед урочистим відкриттям фестивалю. Але не лише цією подією живе місто.
Цими вихідними, якщо будете неподалік Роздільної, відвідайте фестиваль меду. А якщо ви нічого не знали про японську гру Го, то можете підійти та познайомитись і з грою і з ігроками. А ще, не обійдеться без цікавих лекцій та книжкових презентацій. Тож обирайте події на ваш смак, та відпочивайте і культурно і безкоштовно!
Що: Медовий фестиваль
Де: Роздільна
Коли: 14 серпня 9:00-15:00
Подробиці тут
Що: Літній кубок ігри з Го
Де: Садова, 10 Головпоштампт
Коли: 14-15 серпня, 10:00-17:00
Подробиці тут
Що: Лекція Епіграфіка Одеси
Де: Новосельского, 58
Коли: 14 серпня, 15:00
Реєстрація обов’язкова
Подробиці тут
Що: Червона доріжка ОМКФ
Де: Оперний театр
Коли: 14 серпня, 17:00-19:00
Що: Танцювальный фестиваль
Де: Морвокзал
Коли: 15 серпня, 11:00-15:00
Що: Презентація збірки Марини Науменко «Лише ілюзії»
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 15 серпня, 14:00
Подробиці тут
Що: Благодійний концерт в підтримку Куяльника
Де: Пам’ятник Дюку
Коли: 15 серпня, 19:00
Подробиці тут.