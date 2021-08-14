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Афіша безкоштовних подій Одеси 14-15 серпня

Афіша безкоштовних подій Одеси 14-15 серпня

Цими вихідними – головна подія літа – відкриття вже дванадцятого Одеського міжнародного кінофестивалю. В суботу всі любителі кіно зможуть побачити червону доріжку перед урочистим відкриттям фестивалю. Але не лише цією подією живе місто.

Цими вихідними, якщо будете неподалік Роздільної, відвідайте фестиваль меду. А якщо ви нічого не знали про японську гру Го, то можете підійти та познайомитись і з грою і з ігроками. А ще, не обійдеться без цікавих лекцій та книжкових презентацій. Тож обирайте події на ваш смак, та відпочивайте і культурно і безкоштовно!

Що: Медовий фестиваль

Де: Роздільна

Коли: 14 серпня 9:00-15:00

Подробиці тут

Що: Літній кубок ігри з Го

Де: Садова, 10 Головпоштампт

Коли: 14-15 серпня, 10:00-17:00

Подробиці тут

Що: Лекція Епіграфіка Одеси

Де: Новосельского, 58

Коли: 14 серпня, 15:00

Реєстрація обов’язкова

Подробиці тут

Що: Червона доріжка ОМКФ

Де: Оперний театр

Коли: 14 серпня, 17:00-19:00

Що: Танцювальный фестиваль

Де: Морвокзал

Коли: 15 серпня, 11:00-15:00

Що: Презентація збірки Марини Науменко «Лише ілюзії»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 15 серпня, 14:00

Подробиці тут

Що: Благодійний концерт в підтримку Куяльника

Де: Пам’ятник Дюку

Коли: 15 серпня, 19:00

Подробиці тут.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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