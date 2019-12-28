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Новости Одессы и Одесской области

В Украине в оборот введены новые монеты: остерегайтесь мошенников

В Украине в оборот введены новые монеты: остерегайтесь мошенников

Нацбанк завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривни. Это делается, чтобы защитить украинские деньги от подделок. Какие еще изменения ожидают наши деньги?

Вместо «бумажек»

Национальный банк 20 декабря ввел в обращение монеты номиналом 5 гривен. Постепенно они заменят бумажные банкноты. Также регулятор выпустил обновленные банкноты номиналом 50 гривен. Эти купюры уже можно встретить в ходу.

Кроме того, с 25 февраля 2020 года планируется ввести в оборот новые банкноты номиналом 200 гривен. На обновленных купюрах усовершенствуют систему защиты от подделок. А в середине 2020 года – введут в обращение монеты номиналом 10 гривен.

Но не стоит пугаться, рассчитываться и в дальнейшем можно будет одновременно как старыми банкнотами, так и новыми монетами. Таким образом бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен будут изымать из обращения постепенно — по мере износа бумажных купюр.

Осторожно, мошенники!

В связи с выходом новых монет и купюр участилась активность фальшивомонетчиков и мошенников. Так, под видом сотрудников пенсионного фонда недобросовестные граждане обзванивают пенсионеров и предлагают обменять купюры номиналом 5 и 10 гривен. Объясняют мошенники это тем, что купюры якобы скоро выйдут из обихода и старые деньги невозможно будет обменять.

В Главном управлении Пенсионного фонда Одесской области напоминают: не верить неизвестным лицам и обязательно проверять информацию непосредственно у сотрудников Пенсионного фонда.

Фото: politeka.net

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Галина Полищук
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