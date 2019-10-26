Украинский сериал «На твоей стороне»: интриги, загадки и любовь

Фильм сняли за три месяца

Специально для съемок сериала была разработана новая структура кинопроизводства, так как картину пришлось снимать в сжатые сроки. Адаптация украинской версии к работе заняла месяц, а на съемку всех серий и подготовку их к эфиру ушло всего два месяца. Зрители увидят два сезона по 24 серии. Все съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Работа проходила в срочном режиме и требовала большой отдачи: у актеров практически не было выходных дней, а над картиной одновременно работали пять режиссеров и съемочных групп. Особенно трудно всем участникам приходилось еще и потому, что сериал – не просто мелодрама: по сюжету здесь много острых моментов, опасностей и погонь, детективных линий, которые заставят зрителей поволноваться.

В кадре учились оперировать и участвовать в погонях

Многие трюки актеры выполняли самостоятельно, причем по собственной инициативе. Например, Дане Абызовой пришлось спускаться из окна второго этажа по связанным простыням, перебираться через высокий забор, а также научиться делать операцию в кадре и зашивать раны при огнестрельном ранении. А актер Дмитрий Ратомский не хуже заправского каскадера участвовал во всех погонях. Кстати, сцену с погоней, которая на пленке заняла всего несколько минут, на самом деле снимали больше восьми часов.

Главная трудность заключалась в подготовке трюков: все нужно было рассчитать так, чтобы актеры не пострадали. Но несмотря на то, что актеров старались максимально обезопасить, на съемочной площадке случались и действительно экстремальные моменты. Это съемки стрельбы и пожара, где героям приходилось находиться в замкнутом пространстве, среди огня и при высокой температуре.

Костюмерам пришлось потрудиться

То, что действие происходит в наши дни, облегчило задачу реквизиторам – им не пришлось искать антикварные украшения и подбирать обстановку. Зато костюмеры должны были подготовить для каждого актера по 40 различных костюмов. Если же герой по сценарию получал ножевое или пулевое ранение, задача усложнялась, причем узнавали об этом костюмеры только накануне съемок.

Трюки обошлись недешево

Работа над трюками, что называется, влетела в копеечку: ради достоверности и зрелищности пришлось пожертвовать двумя недешевыми машинами – BMW X5 m и Lexus RX 200t, которые были разбиты во время погони.

…Кстати, сцену с погоней, которая на пленке заняла всего несколько минут, на самом деле снимали больше восьми часов…