Сколько стоит поболеть: цены на лекарства в одесских аптеках

С наступлением холодов начинается сезон простуд, гриппа и ОРВИ. Также при ослаблении иммунитета есть риск заболеть корью, дифтерией и кишечными инфекциями. Газета «Одесская жизнь» знавала, чем еще сегодня болеют одесситы, какие препараты предлагают в аптеках и прописывают доктора, а главное, мы подсчитали — во сколько сегодня обходится лечение той или иной болезни.

Простуда, ГРИПП и ОРВИ

Обязательные симптомы этих инфекционных заболеваний — насморк, слезящиеся глаза, слабость, головная боль, температура, першение в горле и кашель. Вылечить простуду или грипп можно за 3-5 дней. Обычно, борясь с вирусами, принимают жаропонижающие препараты: «Парацетамол», «Аспирин» и «Анальгин», которые стоят от 8 грн. за пластинку, а также «Ибупрофен» в таблетках — цена от 30 грн. Рекомендуются и противовирусные препараты «Терафлю», «Фервекс», «Колдрекс». За пакетик порошка придется заплатить 22-23 грн. От насморка помогут средства в виде спреев «Отривин», «Назол» и «Эвказолин аква», средняя стоимость — 50-55 грн. за 15 мл. При боли и першении в горле существуют антисептические леденцы «Стрепсилс», «Доктор Мом», «Септолете», их цена от 70 грн. за упаковку. Сиропы от кашля «Лазолван», «Амбробене», «Синупрет» выйдут в среднем 60 грн. за 150 мл. Также не помешает полоскание горла сбором трав, в аптеке они стоят 20-40 грн. за 30 г.

Итого: лечение простудных заболеваний в течение трех дней обойдется в 250-300 грн.

Отравление и острые кишечные инфекции

Пик вирусных острых кишечных инфекций обычно приходится на осень или зиму. Лечение займет от 2-3 дней до недели. При этом нужно соблюдать строгую диету. Для борьбы с дисбактериозом рекомендуют пробиотики. К примеру, «Атоксил» – от 34 до 190 грн., белый уголь — от 22 грн. за упаковку, черный уголь — от 5 грн. за пластинку. А также препараты «Энтерожермина», «Нифуроксазид» или «Линекс». Их цена — от 40 до 150 грн., в зависимости от формы выпуска и дозировки лекарства.

Итого: два дня лечения кишечных инфекций обойдется в 150-200 грн. Если это сложные формы, предусматривается капельница и услуги медработника, а это еще около 300 грн. в день.

Корь

Вирусное заболевание передается воздушно-капельным путем и характеризуется красной сыпью на теле. Простая форма кори мучает человека 5-6 дней. Если это случай с осложнениями, на лечение уйдет от 7 до 18 дней.

При заболевании советуют принимать повышенную дозу витаминов А и С, средства от температуры на основе парацетамола или ибупрофена, а также антигистаминные препараты.

Итого: стоимость лечения в среднем — 5 тыс. грн.

Дифтерия

Чтобы вылечить дифтерию вводится специальная сыворотка и антибактериальные препараты. Лечение дифтерии состоит из строгой калорийной диеты, приема антибиотиков и иммуномодуляторов, как при гриппе и ангине. Также рекомендуется полоскание горла и полости рта дезинфицирующими растворами.

Курс лечения в инфекционной больнице длится от 10 до 14 дней. Но лучше болезнь предотвратить. Для этого нужно сделать прививку.

Итого: прививка от дифтерии делается бесплатно по направлению семейного врача.

Что такое вирус Коксаки?

Заболевание относится к вирусам, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте и считаются болезнями «грязных рук». Заражение возможно воздушно-капельным путем, через грязные продукты и воду. Признаки болезни похожи на обычный грипп или простуду, с высыпанием на теле небольших пузырей и с диареей. Вакцины от вируса не существует. Во время лечения важно соблюдать постельный режим, диету, использовать антисептики и противовоспалительные средства для снижения головной боли и температуры. Период лечения — от 5 до 12 дней.

За сколько удалят аппендицит?

Воспаленный аппендицит нельзя вылечить медикаментозно и в любом случае необходимо обратиться к врачу, чтобы его удалить. Время пребывания в больнице может занять от 3 до 5 дней, а период реабилитации — от 2-х недель до месяца.

За операцию придется заплатить в среднем 7 тыс. грн.

А если вирусный гепатит?

Диагностика вирусных гепатитов входит в гарантированный государством пакет бесплатных медицинских услуг при подписании декларации с семейным врачом. В Одессе лечение пациентов с гепатитом проводится амбулаторно на базе инфекционной больницы.

За что платить в одесских больницах?

Единого тарифа медицинских услуг в городских больницах нет. Часть услуг может оплачиваться из госбюджета, остальную часть придется оплатить самостоятельно. Однако в Одессе по городской программе «Здоровье» в стационарах в первые три дня лечения бесплатно обеспечивают лекарствами ургентных пациентов (те, кто требует неотложной медицинской помощи) в случаях:

острой хирургической патологии,

тяжелых черепно-мозговых травмах,

повреждении костей таза и нижних конечностей,

травмах головного и спинного мозга,

дыхательной недостаточности и др.

Лучшее средство от вирусных заболеваний (грипп, корь, дифтерия) — прививка, которую бесплатно можно сделать у семейного врача. Также помните, что самолечение вредит вашему здоровью.

Фото: freepik.com

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