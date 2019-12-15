Положены ли льготы при лечении в стационаре?

«…Прочитал статью «Какие льготы положены людям с инвалидностью?» Теперь прошу пояснить мне, какие льготы имеет инвалид II группы, когда попадает на лечение в стационар? Нумерицкий В.А., г. Киев»

Что бесплатно для всех?

На сегодняшний день все пациенты, которые находятся на стационарном лечении, должны бесплатно получать лекарства и медицинские изделия, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств (далее – Нацперечень).

Так, в начале года Министерство здравоохранения обязало все больницы закупать в первую очередь лекарства из Нацперечня. В него входят 427 лекарственных препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных и хронических заболеваний, болезней костно-мышечной системы и другие. С полным перечнем лекарственных препаратов, которые вошли в Нацперечень, можно ознакомиться на сайте: natsperelik.com.ua.

За наличие бесплатных лекарств в медучреждениях отвечают местные органы власти. Если больнице не хватает средств на лекарства из Нацперечня, местные советы должны принять соответствующее решение о дофинансировании.

Если в больнице вы не получили бесплатные лекарства, входящие в Нацперечень, можете обратиться с жалобой к главному врачу учреждения и руководству соответствующего департамента здравоохранения города или области. При этом желательно предоставить копию назначения врача и перечень лекарственных средств, в которых было отказано.

Если лечитесь в поликлинике…

О льготах, которые предоставляются непосредственно лицам с инвалидностью, идет речь в Законе «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» №875-XII от 21 марта 1991 года (в редакции от 9.08.2019 г.). Согласно этому документу, лица с инвалидностью I и II групп при амбулаторном лечении имеют право на приобретение лекарств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости. А лица с инвалидностью, получающие минимальную пенсию (с 1 декабря – 1638 грн.) или государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии, а также дети-инвалиды, при амбулаторном лечении имеют право на бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей.

Как проверить наличие лекарств?

Проверить наличие лекарств в лечебном учреждении можно несколькими способами:

· на информационных стендах в учреждениях здравоохранения;

· на официальных сайтах региональных департаментов и управлений;

· в мобильном приложении «Лекарства Контроль».

Фото: newssome.ru

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