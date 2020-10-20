П’ять питань і номер 5

25 жовтня – більш ніж відповідальний день в житті кожного з нас. Нам належить вибрати партії і конкретних людей, які керуватимуть областю і містом в жахливо складний для всіх нас час. Мало того, що браві слуги незрозуміло якого народу довели країну до почесного звання «сама злиденна країна Європи», так ще й клятий вірус косить населення, яке не має, здебільшого, можливості протистояти ніяким хворобам. Бо не вистачає у людей грошей на повноцінне харчування і медичну профілактику. І ось в день виборів команді нашого дорого Президента прийшло в голову провести ще й опитування. Ні, не референдум, який би мав юридичну силу, а про просто опитування. Скажіть, а чи варті ці п’ять питань того паперу, на якій їх друкують? Давайте просто розберемося.

1.Довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? А скільки це – в особливо? Мільйон, 10 мільйонів, мільярд? А скільки чиновників вже посаджено за крадіжку з бюджету? Анітрохи. І не пахне чи такий захід звичайним садизмом? Є Кримінальний кодекс, а його, як учив Остап Бендер, треба шанувати.

Вільна зона на Донеччині? А мир, коли буде обіцяний мир в цій країні? Дайте для початку добро на вільну економічну зону в Одесі – у нас багатий по цій частині досвід. Скажіть, а навіщо скорочувати депутатів? Вони там, в Києві, делеговані народом, захищають наші інтереси. Вони нам потрібні. Інша справа – якість цих самих депутатів, але тут ми самі винні. Наступного разу будемо уважніше вдивлятися в обличчя майбутніх парламентаріїв. Каннабис в медичних цілях? А таблетки і уколи скінчилися? Це вже пряме знущання. Легалізація марихуани для хворих означає тільки одне – повсюдне поширення наркотику. Гральний бізнес вже дозволений. Мало нам бід, треба, щоб діти ще й траву курили? Будапештський меморандум. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, або не підтримуєте, держава таке право має. Ось тільки юридичної сили як такої даний документ не має. Вчитайтеся в один з пунктів: «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і США підтверджують Україні своє зобов’язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду». Скажіть, а коли Великобританія позичає Україні мільярд, з відсотками, з умовою закупити на ці гроші кораблі знову-таки у Великобританії, це не порушення? А коли турки чи англійці будуть будувати військово-морські бази, вони часом не збираються потім в них залишитися?

Підводячи підсумки, хочеться закликати одеситів, замість витрати часу на нікчемні опитування, подумати краще про те, який номер поставити в бюлетені. Політична сила «Опозиційна платформа – За Життя» пропонує вам проголосувати за Миколу Скорика і його команду професіоналів. Ми – номер 5.

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