П’ять питань і номер 5

25 жовтня – більш ніж відповідальний день в житті кожного з нас. Нам належить вибрати партії і конкретних людей, які керуватимуть областю і містом в жахливо складний для всіх нас час. Мало того, що браві слуги незрозуміло якого народу довели країну до почесного звання «сама злиденна країна Європи», так ще й клятий вірус косить населення, яке не має, здебільшого, можливості протистояти ніяким хворобам. Бо не вистачає у людей грошей на повноцінне харчування і медичну профілактику. І ось в день виборів команді нашого дорого Президента прийшло в голову провести ще й опитування. Ні, не референдум, який би мав юридичну силу, а про просто опитування. Скажіть, а чи варті ці п’ять питань того паперу, на якій їх друкують? Давайте просто розберемося.
1.Довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? А скільки це – в особливо? Мільйон, 10 мільйонів, мільярд? А скільки чиновників вже посаджено за крадіжку з бюджету? Анітрохи. І не пахне чи такий захід звичайним садизмом? Є Кримінальний кодекс, а його, як учив Остап Бендер, треба шанувати.
- Вільна зона на Донеччині? А мир, коли буде обіцяний мир в цій країні? Дайте для початку добро на вільну економічну зону в Одесі – у нас багатий по цій частині досвід.
- Скажіть, а навіщо скорочувати депутатів? Вони там, в Києві, делеговані народом, захищають наші інтереси. Вони нам потрібні. Інша справа – якість цих самих депутатів, але тут ми самі винні. Наступного разу будемо уважніше вдивлятися в обличчя майбутніх парламентаріїв.
- Каннабис в медичних цілях? А таблетки і уколи скінчилися? Це вже пряме знущання. Легалізація марихуани для хворих означає тільки одне – повсюдне поширення наркотику. Гральний бізнес вже дозволений. Мало нам бід, треба, щоб діти ще й траву курили?
- Будапештський меморандум. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, або не підтримуєте, держава таке право має. Ось тільки юридичної сили як такої даний документ не має. Вчитайтеся в один з пунктів: «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і США підтверджують Україні своє зобов’язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду». Скажіть, а коли Великобританія позичає Україні мільярд, з відсотками, з умовою закупити на ці гроші кораблі знову-таки у Великобританії, це не порушення? А коли турки чи англійці будуть будувати військово-морські бази, вони часом не збираються потім в них залишитися?
Підводячи підсумки, хочеться закликати одеситів, замість витрати часу на нікчемні опитування, подумати краще про те, який номер поставити в бюлетені. Політична сила «Опозиційна платформа – За Життя» пропонує вам проголосувати за Миколу Скорика і його команду професіоналів. Ми – номер 5.
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