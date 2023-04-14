Пасхальные реконструкции, бесплатные концерты и презентации: афиша Одессы 14-15 апреля

В эти выходные мы будем отмечать один из самых главных праздников православия – светлый праздник Пасхи. Праздник веры, надежды, победы. Пусть в вашей жизни будет больше света и тепла. С праздником вас, с верой в Победу и надеждой на мир!
Что: Пасхальная реконструкция
Где: Сквер Гамова
Когда: 14 апреля, 12:00
Что: Презентация книги «Украинская «рапсодия» Леонида Утесова»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 апреля, 14:00
https://fb.me/e/2EIkqMwp8
Что: Лекция «Проблемная аналитика политических режимов: от демократий до тоталитарных диктатур»
Где: ул. Преображенская, 24, Научная библиотека ОНУ им. Мечникова
Когда: 14 апреля, 14:00
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032133324370
Что: Чтение Винграновского
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 апреля, 15:00
https://fb.me/e/2EIkqMwp8
Что: Джаз для детей и взрослых «Джаз музыка Победы»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 апреля, 12:00
https://www.facebook.com/events/105657502505281
Что: Фрагмент пасхальной реконструкции
Где: Дерибасовская
Когда: 15 апреля, 12:00
Что: Презентация книги Дмитрия Жданова «История воды в Одессе»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 апреля, 13:00
https://fb.me/e/3wEMiJkHX
Что: Открытие выставки «Музей фрагментов войны»
Где: Софиевская 5-я, Художественный музей
Когда: 15 апреля, 13:00
https://www.facebook.com/events/481462684109042/?ref=newsfeed
Что: Презентация книги «Приключения в Южной Пальмире»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 апреля, 14:00
https://www.facebook.com/events/3610293162538180
Что: Дискуссия «Там, где культура, там и мир»
Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
Когда: 15 апреля, 14:00
https://fb.me/e/2EIkqMwp8
Что: Встреча с киргизским журналистом Бектуром Искендером
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 апреля, 15:00
https://www.facebook.com/events/547709857513459
Что: Открытые читки украинской драматургии
Где: Стадион Черноморец, вход отель «Черное море»
Когда: 15 апреля, 18:00
https://fb.me/e/3wEMiJkHX