Пасхальные реконструкции, бесплатные концерты и презентации: афиша Одессы 14-15 апреля

В эти выходные мы будем отмечать один из самых главных праздников православия – светлый праздник Пасхи. Праздник веры, надежды, победы. Пусть в вашей жизни будет больше света и тепла. С праздником вас, с верой в Победу и надеждой на мир!

Что: Пасхальная реконструкция

Где: Сквер Гамова

Когда: 14 апреля, 12:00

Что: Презентация книги «Украинская «рапсодия» Леонида Утесова»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 апреля, 14:00

https://fb.me/e/2EIkqMwp8



Что: Лекция «Проблемная аналитика политических режимов: от демократий до тоталитарных диктатур»

Где: ул. Преображенская, 24, Научная библиотека ОНУ им. Мечникова

Когда: 14 апреля, 14:00

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032133324370



Что: Чтение Винграновского

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 14 апреля, 15:00

https://fb.me/e/2EIkqMwp8



Что: Джаз для детей и взрослых «Джаз музыка Победы»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 апреля, 12:00

https://www.facebook.com/events/105657502505281



Что: Фрагмент пасхальной реконструкции

Где: Дерибасовская

Когда: 15 апреля, 12:00



Что: Презентация книги Дмитрия Жданова «История воды в Одессе»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 15 апреля, 13:00

https://fb.me/e/3wEMiJkHX



Что: Открытие выставки «Музей фрагментов войны»

Где: Софиевская 5-я, Художественный музей

Когда: 15 апреля, 13:00

https://www.facebook.com/events/481462684109042/?ref=newsfeed



Что: Презентация книги «Приключения в Южной Пальмире»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 апреля, 14:00

https://www.facebook.com/events/3610293162538180



Что: Дискуссия «Там, где культура, там и мир»

Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха

Когда: 15 апреля, 14:00

https://fb.me/e/2EIkqMwp8



Что: Встреча с киргизским журналистом Бектуром Искендером

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 15 апреля, 15:00

https://www.facebook.com/events/547709857513459



Что: Открытые читки украинской драматургии

Где: Стадион Черноморец, вход отель «Черное море»

Когда: 15 апреля, 18:00

https://fb.me/e/3wEMiJkHX

