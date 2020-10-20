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Одесситы рассказали, чего ждут от выборов и пойдут ли голосовать

Одесситы рассказали, чего ждут от выборов и пойдут ли голосовать

До местных выборов в Одессе остались считанные дни. “Одесская жизнь” поинтересовалась у горожан, пойдут ли они на выборы и какие надежды на них возлагают.

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– Вы планируете идти на выборы?

Сергей Мусатенко, 67 лет, пенсионер: Я планирую участвовать в выборах, за жизнь не пропустил ни одного голосования. Считаю, что это непосредственный долг каждого гражданина, ведь решается дальнейшая судьба Одессы.

Екатерина Кравец, 20 лет, студентка: Лично я не планирую идти на выборы, дело не столько в недоверии к кандидатам на пост депутатов областного совета, столько в том, что сейчас я не проживаю в родном городе, а из-за усиления карантинных ограничений попросту нет возможности поехать и проголосовать.

Вадим Олейник, 20 лет, студент: Да, планирую, потому что считаю это возможностью влиять на жизнь как в городе, так и в стране, воспользоваться гражданским правом.

Александр Руденко, 35 лет, предприниматель: Я нахожусь в раздумьях. Дело в том, что пока у меня нет политического лидера, фаворита. Старая власть полностью изжила себя и доказала, что не заслуживает доверия. Новые же лица, на мой взгляд, не обладают нужными в этом деле качествами и навыками. Еще есть немного времени, подожду немного, возможно, кто-то из кандидатов сможет меня переубедить.

Елена Бакума, 22 года, журналист: Да, планирую идти на выборы. И не потому что это правильно или так нужно, а потому что я верю в Украину, в Одессу и в то, что мой голос сможет что-то решить. Если каждый так будет думать и при этом что-то делать – мы точно станем жить лучше. Я в этом уверена.

– Чего вы ожидаете от предстоящего голосования?

Екатерина Кравец: Если честно, я не ожидаю чего-то необычного, судя по тому кто и какую агитационную рекламу сумел развернуть, можно уже предположить у кого какие шансы. У истинно независимых от потребности в деньгах и тех, кто за идею, сейчас очень мало шансов на победу.

Вадим Олейник: В данном вопросе все довольно очевидно. Во-первых, жду честного проведения этих выборов, а во-вторых, действительно положительных изменений.

Александр Руденко: Я хочу, чтобы у власти находились нормальные люди, которые по-настоящему жаждут перемен. Городу нужна перезагрузка в своем развитии и если будет иначе, то выборы прошли зря.

Елена Бакума: Чего ожидаю? Да знаю, что быстро и кардинально ничего не будет. Власть без людей ничего, пустое место. Но, к великому сожалению, многие думают,

что пусть кто-то решит, сделает, возьмет ответственность за меня, а я и дальше буду сидеть на диване и критиковать власть. Я жду и верю, что обе стороны одумаются и будут брать ситуацию всегда в свои руки: будь-то выборы или выброс мусора.

Сергей Мусатенко: Просто хорошей жизни!

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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