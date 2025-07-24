Ключевые моменты:

95-летие Театра юного зрителя — праздничный вечер с перформансами, премьерами и презентацией ребрендинга. 25 июля.

Comic Wave 2025 — фестиваль гик-культуры с косплеем, аниме, настолками, кавер-бендами и Cosplay-pets шоу. 26-27 июля.

Концерт НАОНИ «История любви» — романтическая музыка из кинофильмов в сопровождении светового шоу. 26 июля.

Группа ADAM — вечер нежности, хитов и медленных танцев в Театре Музкомедии. 26 июля.

Standup on English — стендап-шоу на английском с одесским вайбом в клубе «Вирий». 26 июля.

Эти выходные — как пазл, где каждый найдет свой кусочек счастья

На сцене, где детство встречается с будущим, будет праздновать свой 95-летний юбилей Театр юного зрителя — и это будет не просто концерт, а взрыв эмоций: здесь и воспоминания, и смелые перформансы, и живой пульс театральной жизни, который не останавливается уже почти столетие. Тепло, искренность, юмор и новое имя — все в одном событии.

А уже через мгновение Одесса изменит лицо — на территории киностудии будет бурлить «Comic Wave». Здесь реальность тесно сплетается с фантазией: косплей, аниме, настолки, комиксы, сцены из фильмов, герои на каждом шагу, даже пушистые. Это место, где можно быть кем угодно и встретить своих. И да, будет вкусно, шумно, ярко и совсем несерьезно.

Тем временем в сердце города — в стенах Оперного — будет звучать любовь. НАОНИ расскажут свою историю любви — через музыку, пронизывающую до мурашек: от «Аромата женщины» до «Титаника». А если хочется еще больше нежности, стоит заглянуть на концерт группы ADAM — там будет романтика, свет и медленные танцы, которые запомнятся лучше любого селфи.

И для тех, кто хочет английского не из учебника, а из жизни — стендап на английском. Как в Бруклине, только с одесским вайбом.

25 июля, 16:00. Юбилейный вечер Одесского академического театра юного зрителя, посвященный 95-летию театра.

Это не просто праздник — это приглашение на настоящий День рождения в прекрасную творческую семью. Это вечер, где память и будущее, классика и эксперимент, искренность и самоирония объединяются в одном ритме — в пульсе нашего театра. В программе — воспоминания и премьеры, песни и перформансы, актеры разных поколений, приятные сюрпризы, розыгрыш призов, теплые слова, смелые выступления и презентация ребрендинга театра.



26-27 июля, 12:00-21:00. Фестиваль «Comic Wave 2025». Одесская киностудия

«Odesa Comic Wave» — всеукраинский фестиваль гик-культуры, косплея, аниме и комиксов от создателей Odesa Halloween festival.

Здесь оживает любимая фантастика, герои выходят со страниц комиксов, а каждый гость — часть большой гик-вселенной. Сотни косплееров, десятки локаций, гости и участники со всей Украины. А также Cosplay — pets show,

манга, комиксы, настольные игры, косплей, кавер-данс, аниме, фильмы.

Конечно, организаторы не забыли про фудкорты, лаунж зоны и выступление популярных кавер бэндов.



26 июля, 18:30. Концерт «История любви». Оркестр Наони. Театр Оперы и балета

Национальный академический оркестр народных инструментов Украины подарит своим слушателям новую романтическую программу! Эта музыка в исполнении НАОНИ вернет весну и тепло в сердце каждого гостя.

История любви от виртуозов НАОНИ — это настоящие безудержные чувства и атмосфера романтики. Артисты подготовили к этому вечеру сюрприз — премьеру музыкальных композиций, а также известные любимые хиты. Что может быть лучше, чем почувствовать всю красоту мастерского живого исполнения лучшей романтической музыки, мелодий из известных кинофильмов «Титаник», «Аромат женщины», «Пираты Карибского моря», мюзиклов „Копакабана“, «Шербурские зонтики», «Под небом Парижа» в сопровождении эффектного светового шоу!



26 июля, 19:00. Группа «ADAM». Театр Музкомедии

Это будет вечер музыки любви, романтики и тепла! Автор супер хитов — «Ау Ау», «Ты мой рокенрол», «Личный рай», «Такую как есть», «Танцуй Милая», «Я не пьяна я счастлива», «Танцуй со мной медленно» и других приглашает на концерт в комфортном зале с кондиционерами и мягкими креслами.



26 июля, 19:00. Стендап on Enlish. Стендап клуб Вирий

Наконец-то изучение английского вышло на новый уровень. Теперь в формате стендап-шоу. И это не будет шоу об обучении, это будет обычный классический стендап, но на английском, как в Нью-Йорке. Пять комиков, свежие шутки, каменные стены и бархатные шторы и бар. Идеально.



