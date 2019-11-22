Какой будет погода зимой в Одессе: осенний декабрь, солнце на Новый год и снежный февраль

Постоянно растущие цены на отопление и электроэнергию вызывают у жителей города стойкую тревогу перед зимними морозами и снегопадами. Наверное, поэтому прогноза метеорологов на грядущую зиму одесситы ждут, как новостей с передовой. По мнению украинских синоптиков, зима 2019-2020 года обещает быть капризной и припасет для нас в равной степени и морозы, и оттепели.

Девиз будущей зимы — температурное разнообразие

Долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное, и сценарии у ученых и народных синоптиков не всегда совпадают. Одни утверждают, что наступающая зима будет холоднее, чем предыдущие, другие — что более теплой и дождливой. Как считает заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух, в Украине, а следовательно, и в Одессе, зима будет в основном теплее, чем в предыдущие годы. Ее поддерживает и директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Что же касается нашего города, то зимой здесь возможны резкие изменения температуры и непродолжительные морозы, однако в целом погода будет теплой. Влажные и теплые океанские воздушные массы не позволят температуре опуститься до критических значений. Правда, в гости к нам не раз будут наведываться и арктические циклоны, но надолго задерживаться не будут. Температурное разнообразие этой зимой нам гарантировано — столбик термометра будет постоянно находиться в движении между минусом и плюсом. Но все же самой большой неприятностью для одесситов, наверное, можно назвать немалое количество осадков, которое прогнозируют как метеорологи, так и народные синоптики.

Мороз и солнце — к Новому году

Первый месяц зимы у нас будет больше похож на осень — погода ожидается более влажной и теплой, чем в предыдущие годы. Начнется декабрь с небольшой плюсовой температуры, правда, настроение одесситам может подпортить ветреная погода и дождь со снегом. Ближе к середине месяца придет похолодание и столбик термометра обещает опуститься до 2-4 градусов мороза. С этого времени, как предсказывают синоптики, должна наступить устойчивая зима. К концу месяца температура еще немного снизится и может выпасть снег. А после 20 декабря, как раз к католическому Рождеству, ожидается серьезное понижение температуры и сильный ветер.

В период новогодних праздников никаких погодных катаклизмов синоптики не ожидают, а даже наоборот — вполне вероятно, что нас ждет небольшой морозец и солнце. Правда, после Нового года морозы могут усилиться, особенно ночью, а во второй половине января не исключены обильные осадки. После Крещения придет неделя оттепели, а затем вновь подморозит, но морозы будут совсем слабыми.

Февраль в Одессе ожидается в пределах нормы. Начнется он с потепления, но уже через неделю вернутся морозы и может пойти снег. В этот период не исключена гололедица. Вообще весь февраль прогнозируется снежным, однако сопровождать осадки будет слабый мороз с несильным ветром. Резких скачков температуры в феврале не ожидается.

Метеорологи США прогнозируют теплую зиму

Тем одесситам, которых огорчает обилие осадков и морозы, прибавить оптимизма может прогноз американских синоптиков. Научные сотрудники Метеорологической службы США уверены, что зима 2020 года у нас будет короткой и теплой. Они считают, что это связано с глобальным изменением климата, которое приведет к повышению температуры и к тому, что вместо снега все чаще будет идти дождь.

Фото: Марина Завгороднюк

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