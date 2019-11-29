Как проходит прием у врача-маммолога?

Согласно рекомендациям врачей, проходить обследование у врача-маммолога каждой женщине необходимо не реже одного раза в год, а после сорока лет – минимум дважды ежегодно. Чтобы посещение этого специалиста было более комфортным, разберем основные моменты его работы.
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Что такое маммология?
Начнем с определения самой области медицины, в которой работает такой врач. Маммология, название которой происходит от латинского слова «mamma» (молочная железа), изучает развитие, функционирования и нарушения в работе молочных желез. К патологиям относятся различные заболевания:
- фиброаденома
- мастопатия
- кисты
- лактостаз
- мастит, рак и другие
Во всем мире в сфере маммологии проводится очень много научных и клинических исследований. Специалисты-маммологи постоянно работают над поиском наиболее эффективных способов диагностики и лечения болезней молочных желез. К настоящему времени наука достигла больших успехов в данной области, в том числе в лечении злокачественных новообразований.
Чем занимается маммолог?
Маммолог – специалист узкого профиля, сферой профессиональной компетенции которого является здоровье молочных желез у женщин. Такие врачи проходят специальную подготовку на протяжении длительного времени и досконально знакомы со строением этого органа, а также тем, какие патологии могут его поражать.
Врач-маммолог выполняет диагностику состояния молочной железы. Для этого используются различные методики:
- пальпация
- УЗИ
- маммография
- магнитно-резонансная и компьютерная томография
- биопсия и так далее
Если требуется, врач назначает лабораторные исследования крови и выделений из сосков.
Как проходит прием у маммолога?
На приеме доктор сначала беседует с пациенткой, выясняя, есть у нее жалобы на состояние молочных желез. Доктор задает вопросы о том, не было ли диагностировано заболеваний груди ранее, не болел ли кто-то из родственников по женской линии. Вся информация заносится в карту пациента.
Далее маммолог проводит осмотр молочных желез. Он визуально оценивает их положение и состояние, а также выполняет пальпацию: прощупывает кожу и ткани.
Результаты осмотра также вносятся в амбулаторную карту. Если необходимо, доктор назначает дополнительные исследования. Их результаты он изучает, и на повторном приеме дает свои рекомендации.
В какой период лучше обследовать грудь?
Обследование у маммолога рекомендуется проходить в определенные дни менструального цикла. Нужный период располагается в промежутке между пятым и девятым днями цикла. В это время врач наиболее точно сможет определить состояние молочных желез при пальпации, УЗИ или маммографии.
Обратиться к маммологу стоит как можно быстрее, если
- в груди часто чувствуется боль;
- на коже молочной железы возникли покраснения, она стала слишком сухой;
- ощупывая грудь, вы обнаруживаете уплотнения;
- на бюстгальтере наблюдаются следы выделений из сосков;
- нарушилась симметрия молочных желез.
Источник: mammologbondar.com.ua
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