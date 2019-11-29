Как проходит прием у врача-маммолога?

Согласно рекомендациям врачей, проходить обследование у врача-маммолога каждой женщине необходимо не реже одного раза в год, а после сорока лет – минимум дважды ежегодно. Чтобы посещение этого специалиста было более комфортным, разберем основные моменты его работы.

Чтобы внимательно следить за своим здоровьем и вовремя заметить нежелательные симптомы, записывайтесь на прием к опытному онкохирургу маммологу Бондарь А.В.

Что такое маммология?

Начнем с определения самой области медицины, в которой работает такой врач. Маммология, название которой происходит от латинского слова «mamma» (молочная железа), изучает развитие, функционирования и нарушения в работе молочных желез. К патологиям относятся различные заболевания:

фиброаденома

мастопатия

кисты

лактостаз

мастит, рак и другие

Во всем мире в сфере маммологии проводится очень много научных и клинических исследований. Специалисты-маммологи постоянно работают над поиском наиболее эффективных способов диагностики и лечения болезней молочных желез. К настоящему времени наука достигла больших успехов в данной области, в том числе в лечении злокачественных новообразований.

Чем занимается маммолог?

Маммолог – специалист узкого профиля, сферой профессиональной компетенции которого является здоровье молочных желез у женщин. Такие врачи проходят специальную подготовку на протяжении длительного времени и досконально знакомы со строением этого органа, а также тем, какие патологии могут его поражать.

Врач-маммолог выполняет диагностику состояния молочной железы. Для этого используются различные методики:

пальпация

УЗИ

маммография

магнитно-резонансная и компьютерная томография

биопсия и так далее

Если требуется, врач назначает лабораторные исследования крови и выделений из сосков.

Как проходит прием у маммолога?

На приеме доктор сначала беседует с пациенткой, выясняя, есть у нее жалобы на состояние молочных желез. Доктор задает вопросы о том, не было ли диагностировано заболеваний груди ранее, не болел ли кто-то из родственников по женской линии. Вся информация заносится в карту пациента.

Далее маммолог проводит осмотр молочных желез. Он визуально оценивает их положение и состояние, а также выполняет пальпацию: прощупывает кожу и ткани.

Результаты осмотра также вносятся в амбулаторную карту. Если необходимо, доктор назначает дополнительные исследования. Их результаты он изучает, и на повторном приеме дает свои рекомендации.

В какой период лучше обследовать грудь?

Обследование у маммолога рекомендуется проходить в определенные дни менструального цикла. Нужный период располагается в промежутке между пятым и девятым днями цикла. В это время врач наиболее точно сможет определить состояние молочных желез при пальпации, УЗИ или маммографии.

Обратиться к маммологу стоит как можно быстрее, если

в груди часто чувствуется боль;

на коже молочной железы возникли покраснения, она стала слишком сухой;

ощупывая грудь, вы обнаруживаете уплотнения;

на бюстгальтере наблюдаются следы выделений из сосков;

нарушилась симметрия молочных желез.

Источник: mammologbondar.com.ua

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