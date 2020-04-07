Доставка цветов – отличный подарок в условиях карантина

За окнами весна – самое прекрасное время года. Но из-за карантина мы не можем вдоволь насладиться благоухающими цветами, покрытыми белым, розовым, желтым цветом кустарниками и деревьями, вдохнуть на полную грудь ароматов весны, накормить свои глаза сочными красками.

Поэтому и настроение серое и весь мир вокруг кажется бесцветным. Исправит ситуацию служба доставки цветов, например, букет из любимых цветов от https://www.fmix.od.ua/ – наполнит и дом, и сердце праздником.

У каждого цветка своя символика

Букет – это настоящее искусство. С его помощью можно признаться в любви, сделать предложение «руки и сердца», поблагодарить за рождение сына или дочки, поздравить с днем рождения или с другим торжественным событием. А еще лучше – подарить букет без повода. Просто так – в знак внимания. Такой неожиданный подарок станет настоящим счастьем. И сделать это можно, не выходя из дома, с помощью службы доставки цветов. Вам нужно будет только определиться с цветами, оформлением букета и сделать заказ.

Но прежде чем выбирать букет, подумайте с какой целью и кому он предназначен. У каждого цветка есть своя символика.

Роза – королева цветов

Начнем, пожалуй, с розы. Ее не зря называют королевой цветочного царства. Она изящная, красивая, строгая.

В мире существует более 25 тысяч сортов. Селекционеры не останавливаются на достигнутом, каждый год они создают новинки, которые находят своих почитателей.

Если верить легендам, первые розы были без шипов, колючими они стали после того, как Адам и Ева согрешили.

Это самые популярные цветы, которые никого не оставят равнодушным.

Красная роза символизирует любовь и страсть; белая – нежность, невинность, чистые помысли; розовая – признательность, благодарность, симпатию; желтая – радость хорошее настроение, дружбу; темно-бордовые (почти черные) – успех в бизнесе, серьезность, деловитость; синие розы – загадку, тайну, неординарность.

Пион подарит благополучие

И если роза – это королева цветочного царства, то пион – король. Известно более 5 тысяч всевозможных сортов. Эти цветы – универсальны, они способны вывести из депрессии, наладить отношения, которые дали трещину, достичь карьерных высот.

Пионы символизируют счастье, радость, богатство, благополучие. Кроме широкой цветовой гаммы, они привлекают внимание своим неземным ароматом. Его хочется вдыхать постоянно. Но имейте в виду, что насыщенный аромат есть не у всех пионов, он характерен для французских сортов.

Пионы, в основном, дарят представительницам прекрасной половины человечества. Цветы более темных оттенков преподносят зрелым дамам, а светлых и пастельных тонов – молодым.

Ирисы хороши в микс-букетах

Многие считают ирисы невзрачными и простыми цветами. И это зря. Ведь ирисы символизируют признание, уважение, дружеское отношение. Их можно дарить маме, бабушке, подруге, жене. Темно-синие ирисы подойдут на подарок мужчине, это может быть отец, дедушка, коллега, начальник.

Также ирисы можно успешно миксовать с другими цветами. В сочетании с красными тюльпанами они будут выглядеть роскошно, с лилиями и розами – романтично, с герберами – душевно.

Как сохранить цветы в вазе?

Каждый цветок имеет свою изюминку, но главная его задача – украшать мир, делать праздничным даже самый обычный день. Причем хочется, чтобы этот праздник длился как можно дольше и букет не увядал. Есть множество способов, как продлить жизнь срезанным цветам. Самый популярный – это добавление в воду сахара и таблетки аспирина. Естественно, каждые 2-3 дня воду необходимо менять.

Поможет косой срез стеблей под углом 45 градусов, таким образом увеличится площадь срезанной поверхности и цветам будет легче пить воду.

Розы хорошо сохраняют свой вид в холодной воде, можно периодически добавлять в вазу кусочки льда.

Также лучше удалить листочки на стеблях, можно оставить парочку возле бутонов. Просто листья забирают воду и питательные вещества, и цветы быстрее увядают.

Радуйтесь цветам и будьте счастливы!

Адрес и телефон для счастья: г. Одесса, ул. Канатная 28, тел. +38 (068) 872 07 37

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!