Несмотря на некоторое потепление, не стоит расслабляться. Ведь если в городе относительно тепло, на дачных участках погода может резко измениться. Все подготовительные работы для зимней консервации приусадебного участка нужно сделать заранее.

Замульчируем кусты и не дадим воде замерзнуть

Перед наступлением устойчивых морозов многолетние кусты необходимо замульчировать.

Кустарники, особенно вечнозеленые, желательно связать шпагатом, чтобы растение в случае снегопада не развалилось. Особенно это актуально для дачников, которые не могут регулярно посещать свои приусадебные участки.

Опустите в миниводоем полено: оно напитается водой и не даст замерзшей воде разрушить стенки.

Откройте до половины все краны наружного водопровода, который вы используете для полива, а также в душе, баке для полива и в доме, предварительно слив воду.

Обязательно нужно очистить водосточные лотки от листьев и земли.

Если в доме или хозблоке есть унитаз, умывальник или душевой поддон, примите меры, чтобы водяные затворы не замерзли. Поскольку мало кто готов полностью разбирать сифоны, есть весьма простой и дешевый способ – залить в сифон крепкий раствор поваренной соли: 1 кг на 10 л горячей воды. Этого количества вполне хватит, чтобы вытеснить пресную воду со всех сифонов, а также унитаза.

Чтобы дачу можно было проведывать зимой, спрячьте в укромном месте у калитки большой шприц с тормозной жидкостью. С ее помощью вы легко растопите замерзшую в замках воду Если вы не автомобилист, заранее купите средство для размораживания замков.

Уезжая с дачи в город, возьмите за правило наполнять очаг дровами, чтобы в следующий раз приехать и быстро затопить печь или твердотопливный котел.

Уход за цветником: не провоцируйте вегетацию многолетников

Не стоит переживать, если на розах, даже посаженных в сентябре-октябре появились красноватые росточки. Несмотря на осень, земля еще теплая, воздух также не по-осеннему теплый, так почему бы розам не расти?

До момента наступления серьезных морозов (-10 градусов) ни в коем случае эти ростки не срезайте. Только перед укрытием (когда установились устойчивые морозы), как правило это штамбовые или редкие сорта роз, ростки можно удалить. Иначе вы сами спровоцируете повторный рост побегов из спящих почек, которых у роз очень много.

А вот повторное осеннее цветение других многолетников, например, маков, примул и даже юкки нитчатой очень, ослабит растения. Весной такие растения могут даже не зацвести, ведь внеплановое цветение отнимает много сил. Цветы в зиму уходят ослабленными и могут пострадать.

В таких случаях лучше дать растениям отцвести, а если ударят морозы, то цветоносы срезать, а многолетники, даже не укрывные, желательно утеплить листвой или соломой. Также мульчируют компостом, торфом зеленые побеги хост и других многолетников, чтобы дать возможность ослабевшим растениям комфортно перезимовать.

Совершенно ошибочно решение некоторых дачников использовать различные препараты, которые используют для остановки роста рассады. В открытом грунте они не работают. Замедлить рост многолетников, за которые вы боитесь, можно только мульчированием.

По многолетним наблюдениям, повторное цветение магонии падуболистной в условиях Одессы негативно никак не сказывается на кустарнике.

Защита растений: почему укрытие не греет?

Наверное, многие удивлялись, что теплолюбивое растение, укрытое чуть ли не одеялом, зимует хуже, чем укрытое агроволокном по каркасу или максимально высоко окученное почвой.

Все дело в том, что никакое укрытие растение не согревает. Оно защищает от ветра, грызунов, обледенения. Тепло к растениям поступает только от почвы, вот почему так важно окучивать розы, молодые саженцы инжира и других неморозостойких растений.

Следует помнить, что каждые 10 см почвы снижают воздействие мороза на 4 градуса, то есть на глубине 40 см при морозе -16 градусов температура почвы будет всего 0 градусов. Это очень важно для корневой системы многих растений. Даже если верхняя часть растения вымерзнет, спящие под землей почки все восстановят. Главное, не забывайте весной все вовремя разокучить, чтобы растения не выпрели.

Помните, если какие-то растения вы на зиму пригибаете к земле, чтобы накрыть землей или другим укрытием, делайте это только при плюсовой температуре. В мороз любые побеги становятся хрупкими и легко ломаются.