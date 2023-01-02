Чем развлечь ребенка в каникулы во время блэкаута?

Еще недавно жизнь наших детей протекала в электронном пространстве — компьютеры и телефоны, а также прочие гаджеты помогали им общаться и играть. Сейчас нам приходится проводить много времени без электричества, когда проблемой становится даже подзарядка телефона. Детям в такое время без привычных забав особенно тяжело. Чем же занять ребенка во время каникул, чтобы он не скучал, если выключили свет?

Театр теней. Попробуйте устроить дома давно забытый театр теней. Повесьте белую простыню, положите за ней фонарик и пусть дети и взрослые по очереди покажут и расскажут придуманные ими сказки или небольшие пьесы.

Прятки вслепую. Если ребенок очень подвижный и театр теней его не привлечет, попробуйте сыграть с ним в прятки: тихо перемещайтесь по комнате, изредка хлопая в ладоши в виде подсказки. Однако в эту игру лучше играть, если у вас просторная комната, так как, споткнувшись о мебель, ребенок может получить ушибы.

Конкурс мыльных пузырей. Если вы не фанат идеального порядка, попробуйте устроить детям соревнование с использованием мыльных пузырей. Например, кто выдует самый большой пузырь или больше всего маленьких. Дети наверняка удивятся, если узнают, что в шерстяных перчатках мыльный пузырь даже можно осторожно взять в руки.

Дискотека. Если вы не любите спокойные игры и хотите повеселиться, нарядите детей и взрослых в светящиеся неоновые украшения, которые продаются сейчас в каждом магазине. В таком виде можно придумать роль для каждого или устроить самую настоящую дискотеку. В любом случае ваша фантазия ничем не ограничивается.

«Звездные» баталии. Если у вас в доме собрались несколько мальчишек и вы запаслись длинными воздушными шарами, можно устроить настоящие рыцарские бои в духе «Звездных войн». Главное, чтобы шары были разных цветов — так можно разделить участников на противоборствующие стороны.

Волейбол. При помощи обычных шаров можно устроить домашний волейбол. Натяните веревку поперек комнаты, но так, чтобы она была хорошо заметна. Можно обмотать ее светящимися лампочками. А теперь разделитесь на команды и забрасывайте на территорию соперника воздушные шары. Расстояние от пола зависит от того, как вы будете играть в волейбол: если руками, натяните веревку повыше, если ногами — пониже. Но будьте аккуратны — при слабом освещении легко споткнуться.

Истории на диване. Если дети любят слушать истории, сядьте всей семьей в круг и возьмите фонарик. Передавайте его по очереди каждому члену семьи, и пусть тот, у кого в руках фонарик, рассказывает какие-то истории — страшные или веселые.

Твистер. Ну, а если у вас дома есть старый добрый твистер, он тоже позволит вам развлечься с пользой для настроения и физической формы.