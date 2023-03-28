Афиша Одессы 28-30 марта: бесплатные выставка, лекция, презентации

Проводим март детскими каникулами, дождями и культурными событиями. На этой неделе нас ждут книжные презентации, открытия выставок и интересные лекции.
- Что: Марафон презентаций детских книг
- Где: Библиотеки города
- Когда: 28-30 марта
- Что: Открытие выставки «Разлом»
- Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub
- Когда: 30 марта, 15:45
- Что: Презентация книги «Украинская рапсодия Леонида Утесова»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 30 марта, 13:00
- Что: Виртуальная экскурсия от Бориса Тынки « Польская Одесса»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 30 марта, 15:00
- Что: Лекция «История украинской фотографии»
- Где: Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого, 35а
- Когда: 30 марта, 16:30.