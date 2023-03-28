Афиша Одессы 28-30 марта: бесплатные выставка, лекция, презентации

Афиша Одессы 24-26 марта: презентации книг и День поддержки переселенцев Большинство событий на этих выходных посвящено книгам, но будут и кинопоказы, открытие выставки и другие активности. Так что внимательно читайте больше, следите за событиями и присоединяйтесь к ним. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 21-23 марта: бесплатные спектакль, онлайн-чтения и лекции События этой недели будут довольно незаурядными – в Одессу приедут известные поэты, а в библиотеках города состоятся познавательные лекции – хороший случай узнать что-то новое из нашей истории. Кроме того, все мероприятия будут проходить в такое время, что вы успеете повсюду. ПОДРОБНЕЕ