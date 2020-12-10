В пятницу в Одессе отключат свет в сотнях домов

Завтра, в пятницу, 11 декабря, в Одессе из-за плановых работ энергетики планируют оставить без электроснабжения жителей нескольких десятков улиц и сотен домов.
Об этом сообщает компания «Одессаоблэнерго».
В частности, света может не быть до следующим адресам:
1-я Проектируемая улица, 1/15, 12/1
С 09:00 до 16:00;
2-й Магнитогорский переулок, 7
С 09:00 до 16:00;
2-й переулок Амундсена, 19
С 09:00 до 16:00;
2-й переулок Марии Демченко, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/10
С 09:00 до 16:00;
3-й Магнитогорский переулок, 2, 4, 6, 8
С 09:00 до 16:00;
3-я линия Марии Демченко, 18б
С 09:00 до 16:00;
36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
С 09:00 до 17:00;
37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 3в, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
С 09:00 до 17:00;
38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а
С 09:00 до 17:00;
39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
С 09:00 до 17:00;
40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5
С 09:00 до 17:00;
41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
С 09:00 до 17:00;
42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 14, 16
С 09:00 до 17:00;
43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
С 09:00 до 17:00;
44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
45-я Линия на жилом массиве, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
С 09:00 до 17:00;
46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
С 09:00 до 17:00;
47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
С 09:00 до 17:00;
48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
С 09:00 до 17:00;
49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
С 09:00 до 17:00;
5-я линия Марии Демченко, 61а
С 09:00 до 16:00;
50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
С 09:00 до 17:00;
51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
С 09:00 до 17:00;
52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
С 09:00 до 17:00;
53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 29/1
С 09:00 до 17:00;
54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15
С 09:00 до 17:00;
55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7
С 09:00 до 17:00;
7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
Авиационная улица, 38, 38а, 38б, 38/40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а, 56, 58
С 07:00 до 20:00;
Аграрная улица, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52
С 09:00 до 16:00;
Академика Вавилова улица, 1б.4/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 11а, 5бб/31, 42/1, 44а, 44в, 13а, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 1б.4/2, 5в, 52а, 52б, 52в, 52г, 52г, 762, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 18а, 56а, 56б1, 56В, 7а, 58а, 20а, 60а, 60а1, 60б, 60в, 20в, 5а, 64А, 9а, 24а, 68а, 9б, 26а, 72а, 26б, 74а, 74б, 5а1, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 28б, 50в2
С 09:00 до 16:00;
Академика Вильямса улица, 21, 23, 25, 25а, 25в, 27, 29, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38/2, 38/3, 40, 42, 44, 46, 46д, 48
С 09:00 до 16:00;
Академика Заболотного улица, 57/1, 57/2, 67/1
С 10:00 до 17:00;
Алмазная улица, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12/121, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 24уч.28, 2б, 162, 6уч1
С 09:00 до 16:00;
Байдарочный переулок, 1, 4, 6, 8, 8б, 8/6, 10, 12, 81, 82, 83, 85
С 09:00 до 16:00;
Байкальская улица, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 81
С 09:00 до 16:00;
Белорусская улица, 24, 30
С 09:00 до 16:00;
Болгарская улица, 1
С 09:00 до 17:00;
Весенняя улица, 1, 1а, 2, 2а, 5, 7, 9, 11
С 09:00 до 16:00;
Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/10, 10/12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвый переулок, 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17А, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44
С 09:00 до 16:00;
Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а
С 09:00 до 17:00;
Вознесенский переулок, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
С 07:00 до 20:00;
Вячеслава Кириллова улица, 1/1а, 1/1б, 1/1в, 1/1г, 1/1д, 1/3а, 6а, 6б
С 09:00 до 16:00;
Генерала Ватутина улица, 36
С 09:00 до 17:00;
Гетманский переулок, 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102
С 09:00 до 16:00;
Дача Ковалевского улица, 2, 3, 3/3, 5, 7, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 22/9, 23б, 23в, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 25а, 25б, 20б, 29/3, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 29в, 23а, 35
С 09:00 до 16:00;
Демьянова улица, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
С 09:00 до 17:00;
Долгая улица, 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5-9, 7, 8, 9, 10, 10а, 11-13, 13, 14, 15, 15а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18в, 19, 20, 20а, 20б, 22, 24
С 09:00 до 16:00;
Дружный переулок, 2а, 12, 13, 14, 16, 18в, 18в/1, 18б, 30, 34, 35, 36, 39, 42, 44а, 48, 51
С 09:00 до 16:00;
Енисейская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17
С 09:00 до 16:00;
Звёздная улица, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 43, 46/47
С 09:00 до 16:00;
Зелёная улица, 1, 1а, 3, 7, 9, 11, 12, 12б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 36, 38, 40, 40а, 42, 243
С 07:00 до 20:00;
Иосифа Тимченко улица, 1, 2, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 23/1, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35
С 09:00 до 16:00;
Каспийский переулок, 1, 3, 9
С 09:00 до 16:00;
Косой переулок, 1, 3
С 09:00 до 16:00;
Кристаловского улица, 1а, 3, 26
С 07:00 до 20:00;
Лунная улица, 16а
С 09:00 до 16:00;
Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85а, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135, 59а, 61а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 129а, 25А, 133а
С 09:00 до 17:00;
Марии Демченко улица, 1, 211г, 1/11, 1/12, 1а, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2а, 2б, 2в, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1а, 6/4, 6/8, 7, 1/1, 8а, 8д, 8ж, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 12/3, 12/3в, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24/1, 24а, 25, 26, 27, 28а, 33, 152, 8
С 09:00 до 16:00;
Марсельская улица, 32, 32/1, 32/3, 34, 36, 44
С 10:00 до 17:00;
Мицкевича улица, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 35
С 09:00 до 17:00;
Мичурина улица, 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а
С 09:00 до 16:00;
Морская улица, 5, 5/10, 5/11
С 09:00 до 17:00;
Мясоедовская улица, 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45
С 09:00 до 17:00;
Николая Гумилева улица, 21
С 09:00 до 16:00;
Николая Стражеско улица, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38
С 09:00 до 16:00;
Омская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а
С 09:00 до 16:00;
Отважных улица, 1/12а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 10/2, 44а, 42а, 34а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
С 09:00 до 16:00;
Отрадная улица, 2, 4
С 09:00 до 17:00;
Офицерская улица, 3/2
С 09:00 до 16:00;
Паустовского улица, 31, 31/1, 31/2, 31гар
С 09:00 до 19:00;
переулок Сергея Уточкина, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9
С 09:00 до 16:00;
переулок Сергея Эйзенштейна, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
С 09:00 до 16:00;
Песочная улица, 1, 2, 3, 148а, 138а, 126а, 86б, 80а, 4, 64а, 60а, 58б, 58а, 48а, 46а, 42а, 36/38, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
С 09:00 до 17:00;
Пилотный переулок, 1, 2, 2/1, 4, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/20, 7/13, 6, 6а, 7, 8, 9
С 07:00 до 20:00;
Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 5а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35а, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
С 09:00 до 17:00;
Просвещения улица, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24а, 30, 18а2, 22/2, 22б, 13а, 17в, 49б, 49а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
С 09:00 до 16:00;
Радостный переулок, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 7
С 09:00 до 16:00;
Раздольная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 74, 31/а, 53а, 45а, 65/1, 3/а, 32а, 41/б, 41а, 69а, 49/а, 2а, 39а
С 09:00 до 17:00;
Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
С 09:00 до 17:00;
Рельефная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 09:00 до 17:00;
Романтический переулок, 30, 36
С 09:00 до 16:00;
Рыбачья Балка улица, 1, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 3б, 4, 4а, 6, 8, 8/1, 8а, 10б, 10д, 10, 12, 12а, 16, 18, 20
С 09:00 до 16:00;
Рыбачья улица, 1а, 3232а, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 32/а, 2, 32а, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45а, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47а, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 32-32а
С 09:00 до 16:00;
Селянская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
С 09:00 до 16:00;
Семена Палия улица, 73, 77, 83, 93, 97, 99, 73/1, 83/2, 83/3, 77/1, 77/2, 83/1
С 10:00 до 17:00;
Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
С 09:00 до 17:00;
Сиреневая улица, 31б, 33
С 09:00 до 16:00;
Скворцова улица, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26/3, 28, 28а, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51
С 07:00 до 20:00;
Соляная улица, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81а, 83, 85
С 09:00 до 17:00;
Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14
С 09:00 до 17:00;
Студёная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 33/2, 36, 161, 162
С 09:00 до 16:00;
Таирова улица, 19, 46, 48
С 09:00 до 16:00;
Танфильева улица, 11
С 09:00 до 16:00;
Уютная улица, 2, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10
С 09:00 до 17:00;
Французский бульвар, 14, 14а, 14б
С 07:00 до 20:00;
Фруктовый переулок, 1, 3, 5, 7, 9
С 07:00 до 20:00;
Художника Фёдорова улица, 22, 42діл.8, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 22/а, 28в, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40
С 09:00 до 16:00;
Центральная улица, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
С 09:00 до 17:00;
Ширшова улица, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 20а, 40, 18а, 16а, 73/75, 45а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77
С 15:00 до 20:00;
Эстафетная улица, 3, 3а, 3а1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13г
С 09:00 до 16:00;
Эстонская улица, 7, 20б, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 7в, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20а, 14/1
С 09:00 до 16:00;
Яблоневая улица, 1, 1а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 5/7, 17, 19/21, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
С 09:00 до 16:00;
Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
С 09:00 до 17:00;
Якова Бреуса улица, 4, 4а, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15б/1, 17, 17а, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25А, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 35/2, 33, 35, 17б
С 07:00 до 20:00;
Якорный переулок, 1, 1а, 2, 2-4, 3, 3а, 4, 5/2, 6, 8, 8б, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 16, 6а, 16/1
С 09:00 до 16:00;
Ямская улица, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 13а, 16, 17а, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 09:00 до 16:00.