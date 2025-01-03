Анекдот дня: довірте це професіоналу

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
У 214 маршрутці, водій:
— На Ковалевського виходять?
— Так-а-а-а!
— То що, зупиняти?
Розмова в Одесі:
— Семо, ти куди?
— Ні, Моню, я додому!
Молдова, Циганський проспект.
Жінка не місцева сильно хоче викинути пакет зі сміттям у сміттєвий контейнер.
Кришка контейнера через свій поганий характер перекосилася і відкриватися не бажає.
Жінка смикає її і так і так, проте шансів на перемогу не має жодного.
І ось на сцені з’являється бомж. Класичний.
Це диво наближається до нашої героїні і вимовляє таке:
— Мадам-м-с! Довірте це професіоналові!
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