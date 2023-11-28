Анекдот дня: про Фаю та плавання

Ранок добрий, одесити! За вікном знову негода, ми вже до цього встигли звикнути і підготуватися як слід. А підбадьоритися зранку нам допоможе анекдот про те, як одеситки тримають себе у формі.
-Фаєчку, ви б хоч плаванням зайнялися, зовсім втратили форму.
-Ой, я вас благаю! Он кити все життя плавають і шо, стрункіша за мене?
Сподобався анекдот? У нас є ще:
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