Анекдот дня: про Фаю та плавання

Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 28 листопада Сьогодні, 28 листопада, в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. У вірян починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня 2023 року. Також Церква вшановує пам’ять преподобного Паїсія Величковського. До Нового року залишається 32 дні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Магнітні бурі: чи штормитиме 28 листопада У вівторок, 28 листопада, згідно з прогнозом вчених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Платіжка плюс повістка: що вигадали ТЦК В Україні почали по-новому надсилати повістки – тепер у Києві та деяких великих містах їх навмисно прикріплюють до паперових платіжок за комунальні послуги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ