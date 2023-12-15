Анекдот дня: як життя у Зіновія Абрамовича?

Анекдот дня про одеського бармена Доброго ранку, одесити! За віконцем сьогодні не затишно, вставати з теплого ліжка не хочеться, але треба – робочий тиждень у розпалі. Зігріваємось гарячим чаєм і приступаємо до роботи з традиційним анекдотом від «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому Абрам розлучився з Фірою Доброго ранку, Одесо! Найближчим часом на нас чекають робочі будні та сіра груднева погода. Але не сумуємо, налаштовуємося на позитив, а швидко підбадьоритися зранку допоможе чашка ароматної кави та анекдот від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: якось на Привозі Доброго ранку, дорогі одесити! Сьогодні у розпал робочого тижня збираємо з силами, щоб як слід підготуватися до зимових свят. До Нового року ще 19 днів, клопоту багато: купити подарунки рідним, продумати меню, позбавити своє житло від непотрібного мотлоху. А для позитивного настрою Одеське життя за традицією пропонує ранковий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: яку претензію має Сара до Яші Привіт, Одесо, і з початком нового трудового тижня! Але незважаючи на те, що до наступних вихідних ще аж цілий тиждень, не падатимемо духом, вірно? А найкращий спосіб зарядитися відмінним настроєм та почати день на позитиві – прочитати наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ