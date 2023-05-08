Війна, 439-й день: росія обстрілює Україну “шахідами” та ракетами зі стратегічної авіації

Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. Також ворог обстріляв одещину ракетами зі стратегічної авіації, є влучання в склади та рекреаційну зону.

Продовжуючи тактику терору, минулої доби російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших російських ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.