В Молдові пройшли вибори президента: куди підуть сусіди, до Європи, чи до росії?

20 жовтня в Молдові відбулися чергові президентські вибори. Явка виборців, перевищила 33% – показник, який був достатнім для визнання результатів.

Основними кандидатами на пост президента були чинний президент Майя Санду, яка представляє проєвропейський напрямок, та екс-генпрокурор Молдови Олександр Стояногло – прихильник проросійської політики.

Інші менш відомі кандидати також брали участь, однак їхні шанси на перемогу були низькими. Майя Санду акцентувала на необхідності інтеграції з ЄС та зміцнення зв’язків з Україною, тоді як Стояногло виступав за тісніші відносини з росією.

Екзит-поли на цих виборах не проводилися, тому дізнаємося про переможця лише після офіційного оголошення результатів.

Але передвиборні опитування від Aspen Institute та Watchdog Moldova показували, що Майя Санду стабільно утримувала лідерство. За результатами останніх опитувань перед виборами, за неї планували проголосувати близько 36% виборців, тоді як Стояногло як бажаного президента назвали 10% опитаних. За ним йде популіст Ренато Усатий с 7,5%. Незалежний кандидат, колишня башканка Гагаузии Ирина Влах отримала би 4,1%.

Не виключен також другий тур, якщо жоден кандидат не отримає 50% голосів чи більше. В такому випадку буде повторне голосування 3 листопада.

Разом із виборами президента в Молдові проходив референдум стосовно внесення в конституцію країни пункту про те, що країна ставить на меті вступ до ЄС.

Ці вибори мають велике значення не лише для Молдови, але й для України. Результати голосування можуть вплинути на регіональну стабільність та відносини Молдови з Україною. Якщо переможе Майя Санду, це може сприяти подальшій євроінтеграції обох країн та посиленню взаємодії в економічній та безпековій сферах. Перемога Стояногло може призвести до зближення з росією, що створить додаткові виклики для України, особливо в контексті безпекових та геополітичних інтересів.

Молдова стоїть на роздоріжжі, і вибір її громадян матиме наслідки для всього регіону, зокрема для України, яка активно підтримує проєвропейські сили в сусідній державі.

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