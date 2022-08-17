Річниця Незалежності: чи чекати на масовий обстріл України 24 серпня?

24 серпня Україна відзначатиме 31-річчя своєї Незалежності. Також в цей день виповниться пів року з моменту повномасштабного вторгнення росії в нашу державу. В Одесі за останні дні повітряних тривог стало значно меньше, але чи активізується ворог 24 серпня? Ми спитали в експертів.

«Звичайно, певні провокації будуть. Я не виключаю, що росія накопичить достатню кількість засобів для здійснення не такого масованого обстрілу, як 24 лютого, але достатнього, щоб зіпсувати свято в Україні», – пояснює військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

З ним згоден й інший військовий експерт Олег Жданов.

«Я думаю, що вони накопичують достатню кількість ракет для того, щоб здійснити максимально по можливості масований ракетний удар по нашій території. Можливо, їх буде декілька, й вони розтягнуть його з 23 по 25 серпня. А може бути один удар – 24 серпня. Але це вони так просто не залишать. Я думаю, що це затишшя перед бурею», – ділиться думками Жданов.

За словами Олександра Коваленко, факт накопичення росією нової зброї у кордну з Україною вже відомий.

«До кордону з Україною звозять велику кількість насамперед ЗУР ЗРК С-300 – це ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, які сьогодні використовуються не стільки як засіб ППО для знищення повітряних об’єктів, а для завдання ударів по поверхні, по наземних цілях, і ними можуть обстріляти прикордонні райони України з території Росії. Також збільшується концентрація авіації, зокрема винищувачів МІГ-31 та ракет Х-47М «Кинджал» – це одні з нечисленних ракет росії, які досить важко перехопити ППО України. Добре, що цих ракет у росії менше ніж 40 одиниць. І накопичення цих засобів, насамперед ракет, говорить про те, що росія насправді може піти на криваву провокацію 24 серпня», – повідомляє Олександр Коваленко.

Ще однією причиною можливого збільшення ракетних обстрілів можуть бути останні успіхи України в Криму: ліквідація аеродрому в Новофедорівці та складу боєприпасів біля Джанкоя. Принаймні так вважає мер Житомира Сергій Сухомлін.

«Після Криму, після аеродрому «Саки», після вибуху складів у Джанкої, зрозуміло, що у рф є намагання налякати, показати, що вони сильні, що у них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити у тому числі й по цивільних об’єктах. Тому прохання – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перейдіть в укриття», – звертається до громадян Сухомлін.

Олександр Коваленко також радить одеситам та всім українцям не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

«Навіть якщо до Одеси, наприклад, «прилітає» не так часто, як до Миколаєва чи Харкова, це не означає, що 24 серпня не «прилетить». Не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що, якщо ви їх проігноруєте, це може бути остання річ, яку ви проігноруєте у своєму житті», – попереджає Коваленко.