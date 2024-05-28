Всесвітній день гамбургера: як з’явилася ця найупізнаваніша страва

День народження гамбургера — чудовий привід насолодитися смачним бутербродом у колі друзів чи родини. Можна приготувати його вдома, експериментуючи з різними інгредієнтами та соусами, або ж відвідати улюблену бургерну.

Історія Гамбургера

Ідея гамбургера, як вважається, виникла в XIX столітті, коли німецькі емігранти привезли до Америки рецепт «гамбурзького стейка» — рубленого м’яса, приготованого на грилі. Перший справжній гамбургер у сучасному розумінні, де м’ясо подається між двома шматками хліба, був створений у Сполучених Штатах наприкінці 1800-х років. Однією з перших документованих згадок про гамбургер є виставка в Сент-Луїсі 1904 року, де гамбургер здобув велику популярність.

Сучасний Гамбургер

Сьогодні гамбургер — це не просто їжа, а справжній культурний феномен. Існує безліч варіацій цієї страви, від класичних гамбургерів із яловичиною до вегетаріанських та навіть веганських версій. Найпопулярніші фаст-фуд мережі, такі як McDonald’s, Burger King і Wendy’s, зробили гамбургер своєю візитною карткою.

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