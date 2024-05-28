Всесвітній день гамбургера: як з’явилася ця найупізнаваніша страва

Сьогодні ми святкуємо день народження гамбургера, одного з найпопулярніших і найбільш упізнаваних страв у світі. Цей смачний бутерброд з м’ясною котлетою, овочами та соусами має цікаву і захоплюючу історію, яка починається з міста Гамбург, Німеччина, звідки він отримав свою назву.
День народження гамбургера — чудовий привід насолодитися смачним бутербродом у колі друзів чи родини. Можна приготувати його вдома, експериментуючи з різними інгредієнтами та соусами, або ж відвідати улюблену бургерну.
Історія Гамбургера
Ідея гамбургера, як вважається, виникла в XIX столітті, коли німецькі емігранти привезли до Америки рецепт «гамбурзького стейка» — рубленого м’яса, приготованого на грилі. Перший справжній гамбургер у сучасному розумінні, де м’ясо подається між двома шматками хліба, був створений у Сполучених Штатах наприкінці 1800-х років. Однією з перших документованих згадок про гамбургер є виставка в Сент-Луїсі 1904 року, де гамбургер здобув велику популярність.
Сучасний Гамбургер
Сьогодні гамбургер — це не просто їжа, а справжній культурний феномен. Існує безліч варіацій цієї страви, від класичних гамбургерів із яловичиною до вегетаріанських та навіть веганських версій. Найпопулярніші фаст-фуд мережі, такі як McDonald’s, Burger King і Wendy’s, зробили гамбургер своєю візитною карткою.
Цікаві Факти
- У 1921 році в США з’явилася перша гамбургерна мережа — White Castle.
- Найбільший гамбургер у світі важив понад 1,164 кілограма.
- Гамбургери є улюбленою стравою багатьох президентів США, зокрема, Барака Обами.