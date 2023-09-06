В Одесі пройдуть велопробіг, велогонка та забіги на Куяльнику: запрошуються всі охочі

На березі Куяльницького лиману та в самій Одесі пройде велопробіг, велогонка та бігові змагання — все заради благодійного збору коштів для ЗСУ.

Велопробіг проводиться спільно з Fontana Odessa та Одеською міськрадою до Дня фізичної культури та спорту, який цього року відзначається 9 вересня. Запрошуються усі охочі.

Після пробігу почнуться велосипедні (Odesa Gravel Journey = Destination) та бігові (Odesa Trail Running) перегони.

Захід проводиться виключно з метою допомоги Збройним силам України. Учасники змагань та гості можуть добровільно надати безповоротну фінансову допомогу, яка буде спрямована на закупівлю коліс для бездоріжжя автівкам ЗСУ.

Кожен, хто долучиться — отримає персональну подяку від Хлопців ЗСУ.

Більш детальну інформацію та посилання на реєстрацію можна отримати на офіційній фейсбук-сторінці організатора.

Деталі велопробігу

Взяти участь може кожен охочий незалежно від наявності реєстрації на перегони. Це не змагання, а виїзд з міста організованою колоною до місця старту.

Збір учасників та формування колони починається 9 вересня о 07:30 біля спортивної споруди стадіону Чорноморець у парку Шевченка.

Старт колони — о 7:40. Проїзд відбудеться наступними вулицями: пров. Нахімова — Карантинний узвіз — вул. Приморська — пров. Газовий — вул. Чорноморського Козацтва — Миколаївська дорога — вул. Лиманна — санаторій Куяльник.

Деталі велоперегонів Odesa Gravel Journey

Після прибуття колони до санаторію Куяльник почнеться наступний етап — велосипедні перегони. Старт гонки почнеться у кінці вулиці Лиманна за цими координатами. Усі учасники повинні попередньо пройти реєстрацію та виконати усі вимоги щодо безпеки.

Odesa Gravel Journey – це перегони по важкій пересічній місцевості на дистанцію 90 кілометрів.

В зоні старту / фінішу буде працювати фудкорт де ви зможете відпочити та посмакувати смачну їжу з мангалу та випити каву або прохолодні напої.

Деталі бігових змагань Odesa Trail Running

Участь рекомендовано усім, хто шукає відчуття пригод від перегонів та любителям трейлових забігів.

На учасників забігів чекають дистанції на 5 км та 10 км, які підійдуть не тільки професійним бігунам, але й новачкам. Траса частково пролягає вздовж верхньої частини берега з неймовірними краєвидами на Куяльницький лиман. А також великі рівнини біля кромки води.

Старт забігів у 9:30.