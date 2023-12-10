Одеський нардеп назвав головні цілі росіян у місті

Про це заявив народний депутат із Одеси, член комітету з фінансів та митної політики Олексій Леонов в ефірі національного телемарафону.

Нардеп зазначив спроби росіян мінувати маршрути, якими рухаються цивільні судна, але при цьому підкреслив: мінування – це не найслабша ланка.

«Найуразливіша ланка зернового коридору зараз – це портова інфраструктура, через яку постійно б’є наш ворог, а найбільша загроза – російські військові літаки»,

– Сказав Леонов.

За його словами, раніше президент Володимир Зеленський проговорив дві важливі речі: по-перше, домовленість із партнерами про супровід наших кораблів, які йдуть зерновим коридором, а по-друге, посилення системи ППО в Одеському регіоні, яка забезпечує роботу зернового коридору.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня ворог протягом майже двохгодин атакував ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили переважну кількість «шахедів», але є і влучення.

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