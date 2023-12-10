Новини Одеси та Одеської області

Одеський нардеп назвав головні цілі росіян у місті

Одеський нардеп назвав головні цілі росіян у місті

Росіяни намагаються перешкодити роботі зернового коридору ударами по найслабших ланках.

Про це заявив народний депутат із Одеси, член комітету з фінансів та митної політики Олексій Леонов в ефірі національного телемарафону.

Нардеп зазначив спроби росіян мінувати маршрути, якими рухаються цивільні судна, але при цьому підкреслив: мінування – це не найслабша ланка.

«Найуразливіша ланка зернового коридору зараз – це портова інфраструктура, через яку постійно б’є наш ворог, а найбільша загроза – російські військові літаки»,

– Сказав Леонов.

За його словами, раніше президент Володимир Зеленський проговорив дві важливі речі: по-перше, домовленість із партнерами про супровід наших кораблів, які йдуть зерновим коридором, а по-друге, посилення системи ППО в Одеському регіоні, яка забезпечує роботу зернового коридору.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня ворог протягом майже двохгодин атакував ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили переважну кількість «шахедів», але є і влучення.

Ще новини Одеси на тему:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати