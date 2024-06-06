Вино з Одеської області здобуло «золото» на престижному міжнародному конкурсі

Вино «Цитронний Магарача», створене виноробами центру етнотуризму «Фрумушика-Нова» в Болградському районі, отримало золоту медаль на винному конкурсі VINARIUM-2024.
Про це повідомив заступник директора «Фрумушика-Нова» Михайло Паларієв.
VINARIUM International Wine Contest 2024 – один із найпрестижніших винних конкурсів у Східній Європі, організований ASER Consulting & Management у співпраці з Асоціацією дегустаторів Румунії (ADAR) під патронатом OIV (Міжнародна організація виноградарства і вина) і VINOFED (Всесвітня федерація великих міжнародних конкурсів вин і спиртних напоїв).
Цього року Vinarium проходив з 23 по 26 травня, зібравши 46 досвідчених журі з 18 країн. Експерти оцінювали 1502 зразки вин, представлених 26 країнами-учасницями.
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«Цитронний Магарача» – це єдине українське вино, якому цьогоріч вдалося вибороти найвищу нагороду в конкурсі.
“Наш Цитронний Магарача під час сліпої дегустації отримав золоту медаль, єдину з України. Продовжуємо виробляти улюблене Вами вино з любов’ю та якістю, яка підкорює споживачів навіть за кордоном”, – написав Михайло.
Нагадаємо, вина з сорту «Одеський Чорний» стали винною візитною карткою нашої країни.