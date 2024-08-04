На одеському узбережжі підірвали якірну міну (фото)

Про це повідомили у прес-службі Командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

«Сьогодні на Одещині було виявлено чергову небезпечну знахідку – якорну міну, яку винесло на узбережжя. Силами та засобами ВМС ЗС України боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки», – йдеться у повідомленні.

Військові нагадують: у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися чи намагатися самостійно переміщати чи знешкоджувати. Необхідно повідомити про знахідку відповідні служби.

На узбережжі Чорного моря постійно зберігається мінна небезпека, а під час шторму вона посилюється. Відпочивати бажано на офіційно відкритих пляжах.

Також «Одеське життя» повідомляло, що інформацію про понад 80 пляжів, розташованих уздовж берегової лінії Одеси, тепер можна відслідковувати на інтерактивній карті.