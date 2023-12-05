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На “7-му кілометрі” заперечують продаж ринку

На “7-му кілометрі” заперечують продаж ринку

Адміністрація “7-го кілометра” спростовує інформацію Фонду держмайна щодо продажу ринку. На продаж виставлено майно, яке не належить ринку.

Про це адміністрація ринку повідомила у facebook.

Продаж ринку «7 кілометр» не відбувається і не планується, наголосили в адміністрації.

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“Матеріали, поширені Фондом державного майна України із згадкою про ринок, належать до території, яка знаходиться поряд із «7 кілометром», але ніяк не стосується територіального комплексу Промринку”, – йдеться у повідомленні.

Також в адміністрації повідомили, що у грудні, незалежно від святкових днів, графік роботи промринку «7 кілометр» залишається незмінним: з 6:00 до 15:00 по буднях, до 16:00 – у суботу та неділю. П’ятниця – завжди вихідний.

Як повідомляло “Одеське життя”, Фонд державного майна України (ФДМУ) проводить приватизацію Єдиного майна державного підприємства «ТВК» під Одесою. До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомого майна, у тому числі адміністративна будівля, 17 складсько-торговельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, насосна станція тощо.

Стартова ціна продажу комплексу оцінюється в 104,1 млн. грн. Онлайн-аукціон призначено на 7 грудня 2023 року

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