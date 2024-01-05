Індексація, доплати та перерахунок пенсій: Пенсійний фонд провів пряму лінію для переселенців

Під час прямої лінії питання переселенців відповідали:

Олена Болжеларська – начальник управління з обслуговування громадян,

Анжела Немеш, заступник начальника управління з питань виплат.

– Я пенсіонер. Тимчасово переїхав із Запорізької області до села Орявчик Стрийського району Львівської області, що розташоване в гірській місцевості. Чи маю я право на 20 відсотків доплати. При зверненні в мiсцевий ЦНАП менi вiдмовили, чому?

– Для призначення надбавки до пенсії потрібні документи про надання статусу особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі статтею 6 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”).

Відповідним документом є посвідчення встановленого зразка або інший документ, який підтверджує проживання, роботу або навчання особи на території такого населеного пункту.

– Мій чоловік – внутрішньо переміщена особа і досі має статус працюючого пенсіонера, хоча підприємство на якому ми працювали, залишилось на тимчасово окупованій території. Як чоловіку розрахуватися з підприємства, щоб отримати індексацію як звичайний пенсіонер? Зверталися в Харкові до Пенсійного фонду і у службу зайнятості. Відповідь: «Це не наша компетенція». Будь ласка, дайте відповідь, як нам бути?

— Відповідно до статті 4 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, трудовий договір може бути розірвано з ініціативи працівника.

Реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення здійснює Державна служба зайнятості. Вам потрібно самостійно подавати заяву до центру зайнятості про одностороннє розірвання трудових відносин (договору/контракту).

У відділах обслуговування громадян Пенсійного фонду, якщо це потрібно, можна взяти довідку щодо вашої трудової діяльності (дані з Реєстру застрахованих осіб, де є інформація, відповідно до наданої підприємством звітності). Це довідки ОК-5, ОК-7 або Додаток 9 про трудовий та страховий стаж із 2004 року. Також ці довідки можна замовити через вебпортал електронних послуг (portal.pfu.gov.ua).

– Я ВПО з Херсона, із червня 2022-го, живу в місті Трійця Львівської області. Мені 58 років. Я сплачувала добровільні внески по ЄСВ . За 2022 рік сплатила і здала звіт по місцю проживання в Радехові. Укласти ще договір не вийшло, бо в податковій інспекції сказали, що не мають повноважень укладати договори з переселенцями з Херсона. З Херсона служба переїхала в Полтаву та Миколаїв. На «гарячій лінії» мені дали номер телефона в Полтаві. Там також відповіли, що не мають повноважень заключати договори та порадили телефонувати на «гарячу лінію». Ніхто не укладає договір, а мій час іде і я не зможу своєчасно вийти на пенсію не тільки з причини війни, а і з причини того, що хтось не виконує своєї роботи. Рік 2023 вже я пропустила. Підкажіть, що робити далі.

– Так, дійсно, законодавством передбачено укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такий договір укладається з податковими органами. При цьому, необхідно особисто приходити до податкових органів за місцем проживання та укладати такий договір. Для з’ясування питання до якого податкового органу Вам необхідно звернутись, пропонуємо зателефонувати на Гарячу ліню Державної податкової служби України.

Також повідомляємо, що починаючи з 04 грудня 2022 року набули чинності зміни до статті 12 Закону України від 01.01.2004 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (даля — Закон № 1058).

Відповідно до частини 9 статті 12 Закону № 1058 особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що укладається з Пенсійним фондом України.

Особа, яка бажає укласти договір про добровільну сплату може бути застрахованою особою, тобто бути найманим працівником.

Для укладання договору не потрібно приходити до органів Пенсійного фонду України. Договір про добровільну сплату укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua) шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для цього потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів. Повідомлення про сплату надійде до особистого кабінету застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та з нього буде враховано заробітну плату – для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії. Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.

Даною нормою Закону передбачено, що договір про добровільну сплату може бути укладено на користь третьої особи, крім особи, інформація про яку відсутня в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку.

Звертаємо увагу, що даним договором не передбачена одноразова сплата страхових внесків за попередні періоди.

Якщо Вам 58 років і не призначено пенсію (по інвалідності або з інших причин), то Ви можете скористатись свої правом сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду України.

– Пенсіонерам, які досягли 70-річного віку, здійснюється доплата 300 гривень. Мені у квітні виповнилось 70, але коштів ніяких не отримую. Коли очікувати цю доплату?

– Із 1 березня 2023 року встановлено щомісячну компенсаційну виплату особам, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік:

яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 гривень;

яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, — у розмірі до 456 гривень;

яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку, — у розмірі до 300 гривень.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли 70-, 75- і 80-річного віку, після 1 березня 2023 року встановлюється і виплачується з дати досягнення ними відповідного віку.

Також із 1 березня 2023 року особам у віці від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії (пост. КМУ 168 від 24.02.2023 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році»).

Можливо, різниця між основним розміром пенсії і загальним розміром пенсійної виплати становить більше ніж 300 гривень, тому встановлення зазначеної щомісячної компенсаційної виплати не вплинуло на загальний розмір вашої пенсії.

– Ми подружжя, внутрішньо переміщені особи з Херсона, тимчасово зареєстровані в Ірпені Київської області. Виїхати з Херсона змогли лише після звільнення 10.12.2022 року. Пенсійний вік у чоловіка настав 16.03.2022 року, а в мене 27.08.2022 року. Подати заяву через інтернет ми не мали можливості. Як тільки запрацював в місті Пенсійний фонд ми подали заяву 09.12.2022 року. З цієї дати нам і нараховано пенсію. Після прийняття закону № 2981 від 20.03.2023 року ми звернулися до Пенсійного фонду м. Ірпінь, стосовно перерахунку пенсії і отримали відповідь від Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області: “Ви на обліку в Головному управлінні не перебуваєте та пенсію не отримуєте. Згідно підсистеми «Звернення», Ви перебуваєте на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області.

–З питання, зазначеного Вами у зверненні , рекомендуємо звернутись до Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області”.

На наше запитання: “А як же тоді діє принцип екстериторіальності?” нам відповіді не надали. Будь ласка, підкажіть, які повинні бути наші подальші дії?

Вам дійсно необхідно звернутися до Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області поштою або за телефонами “гарячих” ліній.

Адреси органів Пенсійного фонду України в Херсонський області можливо переглянути за посиланням: www.pfu.gov.ua/ks/ Телефони “гарячих ліній”:

+38067 296 06 67,

+38067 302 45 66 (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegram),

+38099 415 56 76;

+38063 215 40 04;

+38066 714 87 64;

+38098 137 36 56;

+38098 133 15 19;

+38067 300 86 94

+38093 507 52 44

На лінії працював Сергій Чернявський