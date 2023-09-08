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Де та коли в Одесі можна купити проїзні талони на електротранспорт

Де та коли в Одесі можна купити проїзні талони на електротранспорт

Проїзні квитки на місяць продаються в період з 25 числа поточного місяця до 10 числа наступного в диспетчерських пунктах.

Про це повідомили у КП “Одесміськелектротранс”.

Протягом місяця можна придбати проїзні квитки строком на 7, 10, 15 днів та квартал у диспетчерських пунктах:

  • «Старосенна площа», вул. Старосінна 1,
  • «Куликове поле», Куликове поле 1/1,
  • «ЦПКіВ ім.Шевченка, вул. Базарна 1-А/1,
  • “Чорноморського козацтва”, вул. Чорноморського козацтва 1/1,
  • “Паустовського”, вул. Добровольського 159,
  • “Херсонський сквер”, вул. Балківська 1/1,
  • “Тираспольська”, вул. Ніжинська 77/79,
  • “І. Рабіна”, вул. І. Рабіна 26/1,
  • “Інглезі”, вул. Інглезі 9-А-1,
  • “Застава-1”, вул. Степова 6/1,
  • “Суперфосфатний завод”, вул. Хімічна 2/1,
  • “Аркадія”, вул. Генуезька (кільце),
  • “11 ст. л. дороги”, вул. Вавілова. 77,
  • “Архітекторська” вул. Ак. Корольова, 85-а.

Каси працюють з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12 до 13), пт-з 8:00 до 16:00.

Ціни на проїзні талони (грн)

на 7 днів

  • Трамвай – 64
  • Тролейбус – 64
  • Трамвай-тролейбус – 84

На 10 днів

  • Трамвай – 84
  • Тролейбус – 84
  • Трамвай-тролейбус – 120

На 15 днів

  • Трамвай – 120
  • Тролейбус – 120
  • Трамвай-тролейбус – 180

На місяць

  • Трамвай – 240
  • Тролейбус – 240
  • Трамвай-тролейбус – 350

На квартал

  • Трамвай – 720
  • Тролейбус – 720
  • Трамвай-тролейбус – 950

Для школярів на місяць

  • Трамвай – 60
  • Тролейбус – 60
  • Трамвай-тролейбус – 80

Для студентів на місяць

  • Трамвай – 120
  • Тролейбус – 120
  • Трамвай-тролейбус – 170

Нагадаємо, влада маршрутом трамваїв № 5 і 17 запустила автобуси в режимі руху “маршрутне таксі”. Проте автобусний маршрут №5т не виправдав очікувань одеситів.

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