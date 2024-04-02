2 квітня відзначають день дитячої книги: топ відомих світу українських дитячих книжок

Історія свята

Свято було засновано 1967 року з ініціативи Міжнародної ради з дитячої книги. Дату обрали не випадково – саме цього дня 2 березня 1804 року народився всесвітньо відомий данський письменник Ганс Християн Андерсен.

Жанр дитячої літератури з’явився порівняно недавно. До середини XVII століття дітям розповідали казки усно. У XVII столітті дітям уже читали такі відомі сьогодні твори, як “Робінзон Крузо” Д.Дефо і “Подорожі Гуллівера” Дж.Свіфта. Щоправда, ці книжки спочатку були написані для дорослих. Вельми популярними в той час були збірники східних казок. І тільки в XIX столітті з’явилися твори, спеціально написані для дітей.

Так, 1744 року світ побачила перша дитяча книжка розважального характеру під назвою “Маленька гарненька кишенькова книжечка”. Її автором і видавцем був популяризатор дитячої книги тих часів – Джон Ньюбері. Видання вирізнялося гарною обкладинкою і захоплювало дітей веселими іграми та яскравими ілюстраціями.

Серед відомих дитячих письменників того часу були брати Грімм і Г.Х. Андерсен, який зробив величезний внесок у створення дитячої художньої літератури.

Перша друкована дитяча книга в Україні з’явилася 1574 року. Це було навчальне видання під назвою “Руська граматика, або Буквар”.

Нині дитяча література не просто жанр у художній літературі, а цілий напрям у книговидавничій справі.

ТОП-10 відомих світу українських дитячих книжок

Українська дитяча література лише нещодавно почала звертати на себе увагу світової спільноти. Широкий світ побачили переклади іноземними мовами книжок, що з’явилися в міжнародних каталогах, таких як “Білі ворони” (The White Ravens), у почесних списках літературної премії Ганса Крістіана Андерсена. Завдяки участі видавців у Міжнародній книжковій виставці в Болоньї та перемогам в авторитетних преміях, деякі дитячі книжки українських письменників здобули шалений успіх у зарубіжних читачів.

“Одесская жизнь” склала рейтинг найвідоміших українських дитячих книжок:

Народна казка “Рукавичка” видавництва “Навчальна книга – Богдан”, 2011 року, з ілюстраціями Романи Романишин та Андрія Лесіва посіла перше місце в нашому топі.

У 2011 році ця книжка перемогла в конкурсі Міжнародного бієнале ілюстрації в Братиславі “ВЕЛ 2011”. А вже навесні 2012 року “Рукавичка”, оформлена львівською творчою студією “Аґрафка”, з’явилася у вже згаданому каталозі “Білі ворони”. Таким чином імена художників Романи Романишин та Андрія Лесіва навіки закарбувалися у списках митців, які створюють найкращі дитячі книжки у світі.

“Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка – це культовий твір, що увійшов до переліку золотої класики української літератури. Книжка відзначена в “Почесному списку Андерсена” і перекладена двадцятьма мовами! Це перше видання нової авторської редакції роману з новими надзвичайно веселими епізодами.

Завдяки чудовому вмінню автора створювати гумористичні історії, серія веселих оповідань часом доводить читачів до нестримного сміху.

“Казка про Старого Лева” Мар’яни Савки, видана 2011 року львівським “Видавництвом Старого Лева”.

Ця книжка потрапила до “Білих ворон” одночасно з “Рукавичкою”. Мар’яна Савка створила віршовану легенду про Лева-казкаря, який живе “в місті, що зветься по-князівському Львів”, п’є галицьку каву і пише казки на друкарській машинці, приймаючи в себе гостей з екзотичних місцин – слона, жирафа і крокодила. Сама книжка стала такою собі спробою міфологізувати для дітей старовинну “культурну столицю” України. До речі, такою ж легендою і живиться саме видавництво.

“Вісім днів із життя бурундука” – пустотлива повість Івана Андрусяка з малюнками Анни Осадко одразу завоювала чимало шанувальників. Книжку видано 2012 року видавництвом “Грані-Т”.

“Вісім днів із життя бурундука” – психологічна повість про семикласника Івана Боднарука, в якій поєдналися і перше кохання, і проблеми з вивченням точних наук, і підліткові комплекси, і навіть спроба виростити “кишенькового” чортика для втілення своїх бажань.

Продовженням історії стало видання про пригоди майже дорослого Вані – “Закоханий Бурундук”, яке побачило світ 2015 року.

“Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко” також потрапила до “Білих ворон” і на четверте місце нашої добірки. Це й не дивно, адже і в цьому бестселері ілюстрації виконані “Аграфкою” – Романою Романишин та Андрієм Лесівим.

Свіжий погляд на нестаріючу класику української народної творчості знову перехопив подих читачам. Наприкінці казки розташувався словничок незрозумілої (архаїчної) лексики, адже авторами використано переказ саме Івана Франка.

“Віршів повна рукавичка” – книжка Василя Голобородька, що проілюстрована Інгою Леві та видана 2010 року видавництвом “Грані-Т”.

Книжка складається з дитячих верлібрів Василя Голобородька та оснащена стриманими й лаконічними ілюстраціями Інги Леві. “Віршів повна рукавичка” також увійшла до каталогу The White Ravens у Мюнхені.

“Зірки та макові зернятка”. З цією книжкою Романа Романишин та Андрій Лесів дебютували як автори.

Книжка, випущена 2014 року “Видавництвом Старого Лева”, розповідає про маленьку дівчинку Дору і про те, що не варто боятися складних завдань, адже їх можна виконати поступово, починаючи з простих кроків.

І хоча деякі літературні критики звинувачують маленький твір у нестачі “письменницького хисту”, це не завадило книжці здобути престижну відзнаку премії BolognaRagazzi та стати популярною у світі. Так, дещо видозмінений твір видано у Франції, Кореї, Аргентині.

“Лісова пісня” Лесі Українки входить до шкільної програми, а сучасне видання з незвичними ілюстраціями Поліни Дорошенко творить дива: воно вносить зміни у сприйняття творів письменниці та примушує прочитати хоча б одну книжку.

Нетипові для української класики ілюстрації молодої й талановитої художниці належно оцінили й мюнхенські бібліотекарі, додавши книжку видавництва “Основи” (2014) до каталогу “Білі ворони” того ж 2014 року.

“Хто зробить сніг” – ще один шедевр 2013 року від “Видавництва Старого Лева”, що вже майже очікувано потрапив до “Білих ворон”, а також зібрав майже всі можливі нагороди в галузі дитячої літератури: “Дитяча книжка року ВВС”, “ЛітАкцент року”.

Авторами чудової книжки є подружжя Мар’яна та Тарас Прохаськи. У повісті “Хто зробить сніг” ідеться про життя великої сім’ї кротів, кохання, взаємодопомогу, вічні цінності та відкритість світу. Головна ідея твору – спокійна розповідь про життя, яким воно є і яким має бути в люблячій родині.

“Війна, що змінила Рондо” – ще один твір Романи Романишин та Андрія Лесіва.

Українські автори знову опинилися серед відзначених премією Міжнародної виставки в Болоньї 2015 року. І знову це заслуга творчої студії “Аґрафка” та ще, можливо, в чомусь – результат того, що від весни 2014-го слова “Україна” та “війна” дедалі частіше почали з’являтися в заголовках світових новин.

“Війна, що змінила Рондо” лежить на межі між метафоричною книжкою-картинкою для дітей та ілюстрованою притчею для дорослих. Художники взялися за непросту справу – розповісти дітям про війну, та ще й, вочевидь, по свіжих слідах.