Питна вода в Одесі: звідки її беруть і хто контролює її якість

Питна вода в Одесі: звідки вона

Річка Дністер є єдиним джерелом водопостачання Одеси і центру Одеської області.

Забір і очищення відбуваються на станції «Дністер» у Біляївці. Сюди вода доставляється насосними станціями і відстоюється не менше 24 годин. Потім фільтрується, освітлюється і знебарвлюється. Після очищення вода знезаражується і надходить у резервуари чистої води. Завершують процес лабораторні дослідження. Чиста вода водогонами завдовжки 40 кілометрів подається на насосні станції в Одесу, де відбувається її додаткове знезараження. Після цього чиста питна вода подається споживачам.

Бювети в Одесі: альтернативна питна вода

Альтернативою централізованому постачанню городян питною водою стали бюветні комплекси. Одеса і Київ — два міста в Україні, де активно користуються бюветами.

Будівництво бюветів в Одесі розпочалося у 2000-х і було спричинене, насамперед, катастрофічним на той час станом водопровідних мереж. Сьогодні в місті діє 18 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів.

За розрахунками фахівців, у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 кубометрів на день.

Хто контролює якість води в Одесі

Якість одеської водопровідної води контролює центральна хіміко-бактеріологічна лабораторія «Інфоксводоканалу». Одеська вода за мікробіологічними показниками, жорсткістю, вмістом металів і нітратів — навіть краща за столичну, стверджують фахівці ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Список параметрів, за якими перевіряють бюветну воду, також має значний вигляд. Аналіз на вміст токсичних сполук, паразитів, вірусів, перевірка на радіоактивність — загалом більш ніж за 70 маркерами. Якщо норми не дотримуються, то бювети закривають.

Ґрунтові води: ще одне джерело питної води в Одесі

В Одесі існує кілька виходів ґрунтових вод з водоносного шару. Вихід підземних ґрунтових вод зафіксовано в штольнях на пляжі «Ланжерон», у ставках парку Перемоги. Щодоби зі штолень виходить близько 1000 кубометрів води. Після очищення вона придатна до вживання.

Скільки води потрібно пити?

Фахівці рекомендують випивати на день здоровій дорослій людині близько 35 мл води на один кілограм маси тіла.

Де в Одесі побудують новий бюветний комплекс?

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради розпочав проектування і будівництво нового бюветного комплексу в сквері «Зоряний» у Пересипському районі. У комплексі буде встановлено спеціальний генератор і обладнання для високоякісного очищення артезіанської води.

Адреси бюветів в Одесі

Київський район

Адміральський проспект, 31 (сквер Героїв-прикордонників);

вулиця Космонавтів, 15 (парк Горького);

вулиця Академіка Глушка, 1 (7-а станція Люстдорфської дороги);

проспект Небесної Сотні, 14 (сквер «Історія футболу»);

вулиця Дача Ковалевського, 150 (меморіал 411-ї батареї).

Хаджибейський район

вулиця Іцхака Рабина, 1 (площа Бориса Дерев’янка, Будинок меблів);

вулиця Дальницька, 25 (завод «Кінап»);

вулиця Інглезі, 1 (кут Варненської);

вулиця Старопортофранківська, 105 (Прохоровський сквер, сквер Вітте);

Михайлівський сквер.

Приморський район

вулиця Ольгіївська, 37 (сквер Мечникова);

Старобазарний сквер;

вулиця Академічна, 1 (парк «Перемога»);

Фонтанська дорога, 16 (6-та ст. Б. Фонтана);

проспект Гагаріна, 33 (парк Космонавтів);

вулиця Академічна, 30 (Міжрейсова база моряків);

вулиця Академічна, 2 (біля храму святої мучениці Тетяни).

Пересипський район

вулиця Кримська, 71 (на перетині з вулицею Академіка Заболотного).