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Поблизу Привозу: масштабний ремонт та транспортні складності (фоторепортаж)

Поблизу Привозу: масштабний ремонт та транспортні складності (фоторепортаж)

Поблизу Привозу, на перетині вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської, тривають ремонтні роботи. Зараз ремонт (точніше – реконструкція) пов’язаний з, м’яко кажучи, незручністю: популярні трамвайні маршрути тимчасово замінені на маршрутки.

Реконструкція у «гарячій стадії»

Ремонт на розі Пантелеймонівської та Старопортофранківської, який був повинен початися ще до повномасштабної війни, триває. Нагадаємо, він стартував на початку серпня цього року.

Що зараз? Не впізнати це місце, звісно. Усюди паркани, все перекопано, не пройти.

Ремонтные работы
Ремонт на пересечении улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской
Ремонтные работы, столбы
Ремонтные работы, асфальт
Ремонтные работы, рельсы
Ремонтные работы, трамвайные рельсы

Та якщо на початку ремонту були лише деякі незручності, тепер, коли ремонт перейшов в «гарячу стадію», стало зовсім важко добиратися до того ж «рідного Привозу», не кажучи про інші напрямки.

Нічого не подієш: реконструкція передбачає демонтаж рейок, стрілочних переводів та глухих пересічень з установкою стандартних стрілок. Нагадаємо також, що робочим проєктом передбачено заходи щодо забезпечення вимог стосовно маломобільних груп населення.

Зважаючи на все це, три популярні трамвайні маршрути роботу на час ремонту зараз припинили.

«А що тут з трамваями?»

Трамваї замінили на маршрутки. Люди, як вже повідомляло «Одеське життя», скаржаться на таку заміну. «Зручності» ще ті!.. Не кажучи вже, що трамваю 28 маршруту заміни зовсім не знайшлось.

Але це ще не все. На одній з трамвайних зупинок, наприклад, ми побачили дві «взаємосуперечливі» об’яви.

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На одній читаємо, що у зв’язку з ремонтом трамваї лише змінили графіки руху. На інший – що рух трамвайних маршрутів 5, 17, 28 призупинений до закінчення ремонтних робіт.
От і розбирайся в цих об’явах.

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Тож не дивно, що люди все ще часто запитують: «А що тут з трамваями?..».

А от як зараз виглядає ця «гаряча ділянка» на перетині двох історичних вулиць, дивіться на наших фото:

Ремонтные работы, деревья
Ремонтные работы. машина
Реконструкция в центре Одессы
Ремонтные работы, забор
Ремонтные работы, у дома
Ремонтные работы, дорога

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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