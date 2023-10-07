Одеський Приморський бульвар: що відкрито, що закрито (фоторепортаж)

От вам і гарна новина: одеський Приморський бульвар таки відкрили для пішоходів. Тож розкажемо вам, як туди дістатись, що там «відкрито-закрито» та чого не можна робити.

Як дістатись Приморського бульвару?

Як повідомляло «Одеське життя», за погодженням із військовими Приморський бульвар відкривають для пішоходів.

Теплий суботній день, вітерець, жовтень немов намагається прикрасити вулиці, аби одеситам і гостям міста було чим милуватись в наші воєнні часи…

Так, Приморський бульвар вже відкритий! Люди – хто на лавочках, хто прогулюється. Чути одразу дві протилежні думки: «А навіщо його взагалі закривали?» та «А чи не зарано його відкрили?».

Через Тещин міст до бульвару ви не дістанетесь: він перекритий. На бульвар йдемо зараз так: через Катерининську площу, Воронцовський провулок, Думську площу.

Приморський бульвар: що відкрито, що закрито, чого робити не можна?

Пройтись можна тільки по самому бульвару. Грецький парк, Стамбульський парк закриті! Пройти ви туди не зможете. Потьомкінські сходи теж, звісно, перекриті.

Чого не можна робити на бульварі? Не можна фотографувати акваторію порту. Взагалі, все що стосується морських краєвидів – не для фото. Про це попереджається на кожному кроці. Бачила, як робили досить «гарячі» зауваження тим, хто нехтує цими правилами.

Ти як, історичній одеський бульвар?

Багато хто не може відійти від пам’ятника Дюку, звісно, прикритого мішками з піском, ще й у спеціальній сітці.

«Пісочна людина»… Який тільки одяг не красувався на ньому, а от такий… Дивитися без болю, звісно не можна.

Працює техніка. Сам бульвар виглядає красенем – таким, яким він завжди буває в жовтні. Все це посилюється бажанням ще й ще раз вдивитися в його історичне обличчя: він же був закритий з першого дня війни.

До фасадів будинків Приморського бульвару краще не придивлятись: в багатьох з них розбиті вікна, десь «красується» фанера, зсередини лунають характерні звуки: там щось приводять до ладу…

Фото авторки