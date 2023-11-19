Новини Одеси та Одеської області

Настрій листопада та прикраси для Тітки Соні: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 13 по 19 листопада?

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

13 листопада

Одеські кав’ярні та інші заклади все частіше милують погляд перехожих своїм незвично-неповторним «зовнішнім виглядом»:

Фото дня: одесская кофейня

14 листопада

Одеські клумби зачаровують красою навіть у похмурі дні листопаду:

Фото дня: одесская клумба

15 листопада

Не лякайтесь! Це лише маленькі дива сучасного маркетингу: на Новому ринку рекламують теплі в’язані шкарпетки. До речі, дуже вчасно, бо відчутно похолоднішало:

Фото дня: рыночный маркетинг

16 листопада

Одеський Преображенський парк. Листопад у розпалі та все ж продовжує вражати квітучими трояндами:

Фото дня: в Преображенском парке

17 листопада

Ось з таким болем дивиться сьогодні на вулицю Софіївську Одеський національний художній музей, який постраждав від рашистського прильоту у ніч з п’ятого на шосте листопада:

Фото дня: Худмузей

18 листопада

Завітав листопад в одеський дворик у тихому центрі та розмалював все на свій лад…

Фото дня: ноябрь в одесском дворике

19 листопада

Той приємний факт, що відома Тітка Соня на одеському Привозі тепер красується у намисті, не дуже дивує. Але ж одесити ще й про її хвостату подругу не забули. Ви ж тільки придивіться, які красуні!

Фото дня: украшения для Тети Сони

Фото авторки

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати