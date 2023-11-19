Настрій листопада та прикраси для Тітки Соні: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 13 по 19 листопада?
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13 листопада
Одеські кав’ярні та інші заклади все частіше милують погляд перехожих своїм незвично-неповторним «зовнішнім виглядом»:
14 листопада
Одеські клумби зачаровують красою навіть у похмурі дні листопаду:
15 листопада
Не лякайтесь! Це лише маленькі дива сучасного маркетингу: на Новому ринку рекламують теплі в’язані шкарпетки. До речі, дуже вчасно, бо відчутно похолоднішало:
16 листопада
Одеський Преображенський парк. Листопад у розпалі та все ж продовжує вражати квітучими трояндами:
17 листопада
Ось з таким болем дивиться сьогодні на вулицю Софіївську Одеський національний художній музей, який постраждав від рашистського прильоту у ніч з п’ятого на шосте листопада:
18 листопада
Завітав листопад в одеський дворик у тихому центрі та розмалював все на свій лад…
19 листопада
Той приємний факт, що відома Тітка Соня на одеському Привозі тепер красується у намисті, не дуже дивує. Але ж одесити ще й про її хвостату подругу не забули. Ви ж тільки придивіться, які красуні!
Фото авторки