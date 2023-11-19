Настрій листопада та прикраси для Тітки Соні: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

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13 листопада

Одеські кав’ярні та інші заклади все частіше милують погляд перехожих своїм незвично-неповторним «зовнішнім виглядом»:

14 листопада

Одеські клумби зачаровують красою навіть у похмурі дні листопаду:

15 листопада

Не лякайтесь! Це лише маленькі дива сучасного маркетингу: на Новому ринку рекламують теплі в’язані шкарпетки. До речі, дуже вчасно, бо відчутно похолоднішало:

16 листопада

Одеський Преображенський парк. Листопад у розпалі та все ж продовжує вражати квітучими трояндами:

17 листопада

Ось з таким болем дивиться сьогодні на вулицю Софіївську Одеський національний художній музей, який постраждав від рашистського прильоту у ніч з п’ятого на шосте листопада:

18 листопада

Завітав листопад в одеський дворик у тихому центрі та розмалював все на свій лад…

19 листопада

Той приємний факт, що відома Тітка Соня на одеському Привозі тепер красується у намисті, не дуже дивує. Але ж одесити ще й про її хвостату подругу не забули. Ви ж тільки придивіться, які красуні!

Фото авторки