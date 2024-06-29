Як радянський льотчик став у Канаді вождем індіанського племені та героєм фільму Друга світова війна зламала чимало доль. Скільки років минуло, а ми досі дізнаємося нові трагічні історії людей, життя яких покалічила війна. Одна з таких історій про Івана Додоки, яку екранізував український режисер Михайло Іллєнко у фільмі «Той, хто пройшов крізь вогонь». Свого часу картина стала справжньою подією в Україні. «Одеське життя» вирішило згадати і розповісти своїм читачам про дивовижну історію цієї людини. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«У мене є свій, особливий глядач»: Олександру Постоленку з комік-трупи «Маски» 64 роки У актора комік-трупи «Маски» Олександра Постоленка — особливе амплуа. На театральній сцені та в телепроєктах він грає трохи сумних, дивакуватих і зворушливих персонажів. Таким звикли його бачити глядачі. Але в житті ця людина зовсім інша. Пропонуємо вам оновлене інтерв’ю за 2014 рік, яке Олександр дав «Одесской жизни» в день свого народження, 12 червня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Механіка, шарніри та зайва вага: як одеський театр створює ляльку для своїх вистав (ВІДЕО) У другу суботу червня ми відзначаємо Всесвітній день ляльок. Це свято присвячене всім видам ляльок, від традиційних іграшок до колекційних екземплярів і покликане підкреслити значення ляльок у житті людей, а також їхню роль у вихованні та розвитку дітей. «Одеське життя» дізналося у головного художника Одеського обласного театру ляльок Світлани Прокоф’євої, як вони створюють ляльок для своїх вистав. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Манга: Занурення у дивовижний світ японських графічних романів Манга – це не просто комікси, це цілий світ, де зливаються воєдино мистецтво, культура та уява. Якщо ви бажаєте поринути в унікальну атмосферу Японії і дізнатися більше про її культурну спадщину, то манга – це те, що вам потрібне. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ