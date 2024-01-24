До Ради подали новий варіант закону про мобілізацію: які там є зміни

“Одеське Життя” публікує основні положення щодо найгостріших та найактуальніших питань пов’язаних з мобілізацією військовозобов’язаних. Ми ґрунтуємося на пояснювальній графіці, яку Міноборони надало до Верховної Ради та яку опублікувало видання “Цензор”.

Документ називається “Допрацьований законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” №10378 від 25.12.2023.

Тезисно публікуємо внесені зміни та уточнення.

Позитивні зміни

Облік для всіх – справедливість

Електронний кабінет та ЦНАП замість ТЦК та СП для оновлення даних – зручність

Знімаємо з відстрочки працівників підприємств, установ та організацій Міноборони – починаємо з себе

Державні службовці бронюються як усі – категорії “Б” і “В” – 50% від військовозобов’язаних у певному органі.

Можна переїжджати без дозволу ТЦК – але вставати на облік за новою адресою

Звільнення полонених, строковиків

Добровольці з мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації

Короткострокові контракти на військову службу (18-25 років – 1 рік)

Щорічна основна відпустка під час дії військового становища протягом року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів

Мобілізація

Діюча норма: Мобілізація є обов’язковою, але за фактами виконується на дуже низькому рівні

Пропозиція: чітко закріплюється обов’язок ВСІМ призовникам, військовозобов’язаним та резервістам через 60 днів після прийняття закону пройти звірку облікових даних у:

ТЦК та СП

Оновити дані в електронному кабінеті

Оновити дані в ЦНАП

Діюча норма: Медичний огляд передбачений, але не є обов’язковим (цим зловживають військовозобов’язані)

Пропозиція: Обов’язкове проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби

Діюча норма: Громадяни зобов’язані мати лише документ, який підтверджує особу під час дії воєнного стану та проведення мобілізації

Пропозиція: Громадяни будуть зобов’язані мати при собі як документ, що підтверджує особу, так і військово-обліковий документ

Діюча норма: Всі дії через ТЦК та СП

Пропозиція: Реєстрація електронного кабінету для всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів, ЦНАПи, центри рекрутингу

Діюча норма: Після добровільного приходу до ТЦК та СП, мобілізований може бути в той же день відправлений на фронт

Пропозиція: Добровольці мають відстрочку на 2 місяці, щоб вирішити особисті питання та підготуватися до мобілізації

Повістки

Інформація в повістці та додатковий захист у вигляді унікального ідентифікатора Введено роз’яснення терміна “Оповіщення” Уточнено причини неприбуття громадянина за порядком порядком у ТЦК та СП, зумовлені діями країни агресора (наприклад, ракетна небезпека чи обстріл) Порядок вручення повісток (де і коли можуть вручати, черезні інструменти може бути переданий порядок денний тощо) визначатиметься постановою Кабінету Міністрів України.

Відстрочка від мобілізації

Уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація цих норм із підставами для звільнення з військової служби:

Особи з інвалідністю – всі групи

Для осіб, які зайняті постійним доглядом за хворими СВОЇМИ батьками (у чинній редакції це можуть бути як свої батьки, так і батьки чоловіка/дружини)

Хто є опікуном особи, визнаної судом недієздатною

Члени сім’ї першого рівня споріднення особи з інвалідністю 1 групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи (не більше одного члена сім’ї), при якщо такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення догляду за ними

Члени сім’ї першого рівня споріднення особи з інвалідністю 2 групи або особи, які на підставі медико-соціальної експертної комісії або лікувально-консультативної комісії органу охорони здоров’я вимагають постійного догляду

Керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Судді, судді Конституційного Суду України, члени ВРП, члени ВККС, дисциплінарні інспектори ВРП

Відстрочка та бронювання

Облік для всіх – виключення права на відстрочку від призову у державних службовців, працівників Бюро економічної безпеки України, ДБР, Державної виконавчої служби України Уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, у тому числі на посадах державної служби: категорії А – 100 %; Категорії Б, В – 50% від числа військовозобов’язаних. Співробітники Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони, патронатної служби тепер мають не відстрочку, а бронювання, порядок якого визначається Кабміном

Правовий режим воєнного стану

Виключення заборони громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу керівника ТЦК та СП Здійснення консульських дій у зарубіжних дипломатичних установах України та/або оформлення паспортних документів за кордоном в умовах військового стану за заявами громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, здійснюються за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

Військова служба

Скасування строкової служби; Запровадження базової військової служби до 25 років, період її проходження громадянин може обирати особисто. Термін служби у мирний час – до 5 місяців, у період військового стану – до 3 місяців. (чоловіки – обов’язково, жінки – добровільно); Запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки у вищих навчальних закладах (чоловіки – обов’язково, жінки – добровільно); Короткострокові контракти на військову службу (від 18 до 25 років – 1 рік, ті хто прослужив безупинно від 36 місяців і був звільнений у запас – 6 місяців).

Звільнення з військової служби

у разі безперервної служби під час дії военного стану протягом 36 місяців та закінчення терміну контракту або у разі закінчення терміну контракту, заключеного під час дії воєнного стану

звільнення за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства)

у зв’язку з інвалідністю всіх груп

у зв’язку зі звільненням з полону

у зв’язку з обранням народним депутатом України

у зв’язку із закінченням терміну служби

у зв’язку з проведенням організаційних заходів

у зв’язку зі скороченням штату або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу)

у зв’язку з сімейними обставинами (уніфіковано для всіх категорій військовослужбовців, однакові сімейні обставини, які є підставою для звільнення)

Військовий облік та придатність до військової служби

Постановка на військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, у тому числі нерезиденти Виключення із передіку висновків військово-медичних комісій висновку про обмежену придатність до військової служби

Соціальні питання військової служби

Додаткові відпустки військовослужбовцям після полону, тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення; Рекрут – не може бути відправлений на фронт до завершення служби; Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів.

Справедливе звільнення

Зараз: Чітких термінів звільнення/демобілізації – НЕ передбачено.

Пропозиція МО: у разі безперервної військової служби під час дії військового стану протягом 36 місяців.

Нові пропозиції: у разі безперервної військової служби під час дії військового стану протягом 48 місяців. Термін безперервної служби розраховується за коефіцієнтом: 1 місяць безпосередньої участі у бойових діях прирівнюється до 2 місяців служби (1,5 місяці для офіцерів).

Примітка до нових пропозицій:

Для солдатів і сержантів – діапазон термінів складе від 36 місяців (за умови перебування на “нулі” протягом 12 місяців), до 48 місяців (у тилу).

Для офіцерів діапазон термінів служби складе від 42 місяців (за умови перебування на “нулі” протягом 12 місяців) до 48 місяців (у тилу) .

При такому підході звільнення буде розтягнуте за часом, що дасть можливість поступово доукомплектувати збройні сили, а також дозволяє “затримати” на службі офіцерський склад, який повинен забезпечувати ефективність підготовки новоприбулого основного складу замість тих, хто звільнятиметься.

Заходи проти ухилення

Ухилянтам протягом 5 днів, з моменту, коли вони повинні були з’явитися до ТЦК і СП, надсилається вимога про виконання військового обов’язку військовозобов’язаного (форма вимоги встановлюється Кабміном); У разі, якщо громадянин протягом 10 днів добровільно не виконує вимоги і не з’являється в ТЦК та СП, йде звернення до суду; Суд приймає рішення щодо ухилянта:

тимчасове обмеження виїзду за кордон

тимчасове обмеження користування автомобілем

арешт коштів

Кінцеві та перехідні положення

У разі затвердження законопроекту депутатами Верховної Ради він набуде чинності через один місяць після його публікації; Військовослужбовці, які вже більше 6 місяців на “нулі”, підлягають ротації для відпочинку на 2 місяці; Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані ; Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному обстеженню протягом шести місяців з дня вступу в силу цього закону; Громадяни, які навчаються в закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України “ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності цим законом.

Заохочення для мобілізованих та ветеранів (зарплати та пільги)

Для мобілізованих

Фінансові заохочення:

Грошове забезпечення (мінімум 20100 гривень на місяць без урахування додаткової винагороди) Додаткова винагорода на час дії воєнного стану від 30 тисяч до 100 тисяч гривень Грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення Грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань Одноразова грошова допомога при звільненні, розмір якої залежить від вислуги років на військовій службі та підстав звільнення.

Інші заохочення:

Амуніція та 3-разове харчування

Для ветеранів

Безкоштовне отримання ліків, зубопротезування, санаторно-курортне лікування; 75-відсоткова знижка на оплату за користування житлом; Безкоштовний проїзд на всіх видах міського пасажирського транспорту; Отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 календарних днів на рік; перевага залишитися на роботі при скороченні штату; Першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують покращення житлових умов; Отримання позики на будівництво, ремонт або реконструкцію житлових будинків; Пенсії збільшуються у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; Разова грошова виплата; Державна цільова підтримка учасникам бойових дій та їхніх дітей у здобутті професійної, спеціальної та вищої освіти.

Для ветеранів із пораненнями

Протезування за рахунок коштів державного бюджету; Адаптація житла з урахуванням функціональних обмежень; Адаптація робочого місця з врахуванням функціональних обмежень, підтримка при перенавчанні для подальшого працевлаштування, супровід на робочому місці; Забезпечення соціальними послугами: догляд вдома, денний догляд (за батьками, за ветераном); Психологічна підтримка ветерана та його сім’ї; Іпотека “єОселя” (зменшений перший внесок на придбання житла до 10% (150-200 тисяч гривень), пільгова процентна ставка 3% річних, у разі загибелі, поранення, полону, роботодавець покриває борг за кредитом.