Итоги первых 10 месяцев войны в Украине: часть вторая

Извините за очередную задержку: это «Часть 2» того, что я начал писать 5 декабря, но потом сделал вынужденный перерыв.

Во всяком случае, я дал вам понять, что я как зол, так и расстроен этой трагедией, известной как «Война в Украине» или «Война на Украине» (или как вы хотите это назвать).

И есть еще коррумпированность и некомпетентность Владимира Путина (что главная причина начала его агрессии против Украины). Кроме этого и коррумпированность + измена некоторых украинских силовиков, коррумпированность и некомпетентность коллективной западной олигархии и политиков, которых они контролируют. Разогрев свой мозг в «Части 1», теперь позвольте мне взглянуть на события последних дней в этой «Части 2»…

Заранее предупреждаю, и я заранее извиняюсь за то, что, наверное, пропустил несколько важных событий на прошлой неделе. Простите, но у меня действительно много работы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Да, да…. Мы все это слышали: Путин «заказал» на 36-часовое прекращение огня на православное Рождество. Ничего необычного, с данными, показывающими, что более 50% россиян хотят прекращения его войны в Украине, ему пришлось продемонстрировать свою «добрую волю», показать себя «человеком мира», и что «это украинцы хотят войны».

Чтобы убедить их: я не «хочу больше драться», но это почти все время и энергию, вынужден тратить на эту проблему.

Если Путин серьезно хочет мира, он может в любой момент начать вывод своих полчищ с Украины вместо того, чтобы претендовать что бы Россия захватила до 40% Украины, отказывая украинцам в праве на существование и обещая им истребление, продолжая терроризировать их ракетными ударами, массовыми арестами, пытками, коллективными казнями и тому подобное…

С моей точки зрения, более интересным оказалось то, что теперь у Шойгу появилась собственная частная военная компания (ЧВК). Она называется «Патриот», и его первая «батальонная тактическая группа» дислоцируется в районе Угледара — и, таким образом, находится далеко от конкуренции с Вагнером Пригожина.

Это важно, потому что двое терпеть не могут друг друга, т.е. могут начать ссориться.

Я присоединяюсь к клубу тех, кто не может дождаться появления Медведева со своим частным ополчением.

В долгосрочной перспективе это просто неизбежно, учитывая инициированный Путиным процесс вырождения российских вооруженных сил и забвение (ВСРФ) как «расплата за их неудачу на нем»…

Ведь проблем не существует: правда ВСРФ тем временем теряет даже «переназначенные» Т-90С, произведенные для Индии… Теперь я с нетерпением жду новостей от всех индийцев, «гордящихся» этим.

Кстати, пока гвардейские механизированные соединения ВСРФ сейчас перевооружаются на 30-летние Т-80, а то и похуже, Вагнер ездит на «суперсовременных» Т-90М.

Потому что, по крайней мере, по мнению Путина, его частные ополчения оказались гораздо более преданными и лояльными к его целям, чем регулярные российские вооруженные силы, и потому что ВСРФ — «и ГенШтаб в частности» — «все потерпели неудачу против него… потому что, вы знаете, Путин непогрешим, и если кто и ошибается, то не он.

Не менее интересным было заявление «Кронштадтских предприятий» о поставке восьми комплексов «Орлан» по шесть БПЛА в каждом, а также о плане поставок 12 комплексов (т.е. 72 дополнительных БПЛА) в период с января по февраль этого года.

Сможет ли компания действительно сделать столько же — не уверен: мне это кажется «несбыточными планами».

Но точно, что все то, что осталось от подконтрольного Путину российского оборонного сектора, стремится улучшить свою производительность.

Из-за плохой способности Орлана-10/20/30 работать при низких температурах это может показаться «неактуальным» сейчас, но потенциально это «нехорошие новости для весны»…

Наконец-то.

30 или 31 декабря Путин официально объявил: «1-й Донецкий армейский корпус» (т.е. «вооруженные силы Донецкой Народной Республики»), и «2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейский корпус» (т. Луганская Народная Республика») и Донецкое высшее общевойсковое командное училище — для «частей Вооружённых Сил России».

В официальном заявлении говорилось что-то вроде «восемь лет их боевого опыта» в качестве основания считать их «боеспособными подразделениями Российской Армии». Другими словами: Путин продолжает свой аншлюс значительной части Украины Россией.

С другой стороны, США и несколько союзников объявили о следующем раунде поставок оружия в Украину.

Среди прочего, это будет включать что-то вроде «около батальона» тяжелых бронированных автомобилей AMX-10RC французского производства (де-факто «легкие танки на колесах». Кстати, возможно, несколько из них уже сфотографировали во время разгрузки в Польше. БТР M113 (и их подварианты в виде БМП) и БМП M2 Bradly и Marder (без «танков», дамы и господа из СМИ!),

Это, вероятно, позволит либо создать еще одну механизированную бригаду ЗСУ, либо полностью перевооружить то или иное существующее соединение. Это неизбежный процесс: в долгосрочной перспективе Запад не сможет обеспечить пополнение запасов ЗСУ без полной замены всего вооружения советской/российской разработки. Она не производит данное оборудование, боеприпасы и запасные части к нему, и не может продолжать закупать все это в достаточном количестве из вторичных источников (даже если бы это было чем-то иным, чем надежным). Однако этого объема поставок вооружений будет недостаточно, чтобы «оперативно» устранить существующее неравенство между существующими частями ЗСУ: в настоящее время никакие две «механизированные» бригады не имеют одинакового состава тяжелого вооружения, и, следовательно, их боеспособность не та. Этот процесс займет гораздо больше времени.

С отрицательной стороны: просто не перестаю удивляться, сколько еще РАЗНЫХ систем вооружений НАТО хочет поставить Украине? Одно дело, если армия США, британская армия, французская армия и немецкая армия используют совершенно разные системы вооружения. Но к настоящему времени ЗСУ имеет ДЕСЯТКИ РАЗНЫХ самоходных и буксируемых гаубиц, бронемашин и т.д., почти каждая из которых требует разного комплекта запчастей (даже разные шины!), не говоря уже о разных боеприпасы. Это как с автомобилями: если наш канцлер ездит на «Мерседесе», ваш парень/девушка на «Сеате», а я на «КИА», каждому из нас нужны разные запчасти и разные шины. Ведь разные автомеханики тоже. Таким образом, не может не задаться вопросом: какие ИДИОТЫ там в Брюсселе, Вашингтоне, Париже, Берлине, Лондоне и т. д. думают, что ЗСУ может продолжать поддерживать и эксплуатировать все эти ДЕСЯТКИ РАЗНЫХ систем в долгосрочной перспективе…?!?

…вздох…

Возможно, более важное значение имеет тот факт, что Германия собирается поставить Украине полный комплекс ПВО PAC-2/3 Patriot. Это будет вторая такая система, сразу после той, которую поставили США.

Не менее важно: по данным RUMINT, ведутся работы по сопряжению американских ЗРК RIM-7 Sea Sparrow с украинскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Бук» советского производства.

По сути, никаких «новостей» как таковых: соответствующие испытания проводились — по частной/коммерческой инициативе (особенно в Чехии) — уже более десяти лет назад.

Правда, тогда не было заинтересованности в реализации идеи: т.е. она не нашла платежеспособных клиентов. Технически «Си Спэрроу» (бывший основной ЗРК малой дальности ВМС США), его итальянская версия («Аспид») и «Бук» относительно схожи: их системы наведения основаны на так называемом полуактивном радиолокационном самонаведении. (SARH, что означает: радар системы наводит ракеты на радиолокационные эхо-сигналы цели).

Таким образом, должно быть относительно просто настроить головки самонаведения ракет американского и итальянского производства на рабочие частоты радаров советского производства.

Все это будет чрезвычайно важно, поскольку запасы «Си Воробьев» позволят сохранить в строю около 72 украинских «Буков М1» — «возможно, самое эффективное средство противовоздушной обороны страны»: их запасы оригинальных ракет при этом критически малы.

В конце этого раздела два интересных момента для «фанатов оружия»:

— эта ветка Твиттера об украинских ЗРК С-300В1,

This is the Ukrainian S-300V1 air defense system thread that nobody asked for.

Admittedly much less is known about this system compared to the S-300P. However it is not quite the enigma-wrapped-in-a-mystery-wrapped-in-a-(pixel coloured)-vest that it has been made out to be.

1/ pic.twitter.com/gHTDKFCrYs

— Alex (@magictouch190) December 30, 2022