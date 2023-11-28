Анекдот дня: про Фаю и плаванье

По каким дорогам Одесской области можно проехать (список) Сегодня, 28 ноября, в Одесской области открыли для проезда некоторые дороги, которые были закрыты со вчерашнего дня. Однако ехать по ним могут не все виды транспорта. ПОДРОБНЕЕ

Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 28 ноября Сегодня, 28 ноября, в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. У верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января 2023 года. Также Церковь чтит память преподобного Паисия Величковского. До Нового года остается 32 дня. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: будет ли штормить 28 ноября Во вторник, 28 ноября, согласно прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. ПОДРОБНЕЕ