Анекдот дня: про Фаю и плаванье

Утро доброе, одесситы! За окном снова ненастная погода, мы уже к этому успели привыкнуть и подготовиться как следует. А взбодриться с утра нам поможет анекдот о том, как одесситки держат себя в форме.
-Фаечка, вы бы хоть плаванием занялись, совсем потеряли форму.
-Ой, я вас умоляю! Вон киты всю жизнь плавают и шо, строейнее меня?
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