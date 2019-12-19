Жителям поселка Котовского поднимут плату за вывоз мусора

Компания «Эко-Ренессанс», отвечающая за уборку территории в Суворовском районе Одессы, планирует увеличить тарифы за свои услуги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в компании оценили стоимость сбора, вывоза и захоронения кубометра твердых бытовых отходов в 110,55 гривен против нынешних 70,32 гривен.

Для жильцов многоквартирных домов услуга вырастет с 17,11 до 26,9 гривен с человека в месяц.

Для жителей частного сектора, которые сейчас платят 28,13 гривен, цена составит 44,22 гривни.

В мусоровывозящей фирме обосновали повышение тарифов тем, что выросли цены на электричество и запчасти. К тому же за счет добавленных средств хотят повысить зарплату сотрудникам компании.

Фото: Одесский горсовет

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