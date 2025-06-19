Ключевые моменты:

Одесский городской совет выделил 25 млн грн на компенсацию за уничтоженное жилье жителям домов на ул. Скосной и просп. Князя Ярослава Мудрого.

Дом на Скосной признан не подлежащим восстановлению и будет снесен.

Детали компенсации и программа «єВідновлення»

Согласно протоколу комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, дом, расположенный на улице Скосной, признан не подлежащим восстановлению. В связи с этим он будет снесен, а все жители 18 квартир этого дома имеют право подать документы на получение компенсации за разрушенное имущество. На сегодняшнем заседании исполком утвердил решение о выплате компенсаций на общую сумму более 18,3 миллиона гривен. Сейчас пять квартир еще продолжают процесс оформления необходимых документов.

Относительно дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого, уничтоженными признаны четыре квартиры. Жители трех из них уже подали заявления на получение компенсации. Общая сумма компенсации для них составит почти 6,7 миллиона гривен.

В городском совете отметили, что эти решения являются основанием для получения жилищных сертификатов в соответствии с государственной программой «єВідновлення». В дальнейшем жители разрушенных квартир смогут использовать эти сертификаты для бронирования средств и приобретения нового жилья.

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