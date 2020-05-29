Затишшя перед бурею: Одеський залізничний вокзал напередодні запуску поїздів

З 1 червня в Україні відновлять рух приміських поїздів та поїздів дальнього сполучення.

Наразі відкрито продаж квитків на поїзди з Одеси, а відучора опублікували розклад руху приміських електричок.

Наша кореспондентка вирішила довідатися, що відбувається на Одеському залізничному вокзалі напередодні запуску поїздів.

Поблизу вокзалу й у самому приміщенні людей незвично мало. До будівлі пускають лише з центрального входу, на варті якого стоїть охоронець і не пропускає всередину відвідувачів без маски. Пройти до залізничних платформ навряд вдасться – бічні входи-виходи зачинені. Кімнати відпочинку також зачинені і адміністрація “приносить вибачення за незручності”.

До будівлі вокзалу можна пройти лише з центрального входу. До будівлі вокзалу можна пройти лише з центрального входу. До будівлі вокзалу можна пройти лише з центрального входу. До будівлі вокзалу можна пройти лише з центрального входу. Бічні входи тимчасово зачинені. Також не працюють кімнати відпочинку. Також не працюють кімнати відпочинку.

На станції Одеса-Головна поки що працюють тільки каси, 3-4 на весь вокзал. Раз по раз приходять люди і купують квитки або звертаються у довідкове бюро (воно також працює), але черг немає.

Людей у касах вокзалу мало, черги не утворюються. Людей у касах вокзалу мало, черги не утворюються. Людей у касах вокзалу мало, черги не утворюються. Людей у касах вокзалу мало, черги не утворюються. Людей у касах вокзалу мало, черги не утворюються. Людей у касах вокзалу мало, черги не утворюються.

Всередині вокзалу розвішані інформаційні плакати-стенди про коронавірус і його профілактику. Є повідомлення адміністрації вокзалу, яка попереджає, що “знаходження на території вокзалу без медичних масок заборонено“. Вочевидь, на електронному інформаційному табло залишився старий розклад руху поїздів. Також уже прикріпили розклад руху приміських поїздів.

Актуальний розклад руху приміських поїздів. Інформаційні плакати про коронавірусну інфекцію, симптоми і профілактику. Інформаційні плакати про коронавірусну інфекцію, симптоми і профілактику. Звернення адміністрації Одеської залізниці до учасників ООС. Розклад руху поїздів дальнього сполучення. На вокзалі нагадують відвідувачам вдягати медичні маски. На вокзалі нагадують відвідувачам вдягати медичні маски. Досі на табло є розклад поїздів.

Фото: Анастасії Епур

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