Законопроект по мобилизации переписали: что в нем поменяли

У проекта новый регистрационный номер № 10449. Это означает, что его рассмотрение придется начинать с самого начала.

Предыдущий “Доработанный законопроект про внесение изменений к некоторым законодательным актам Украины про усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” был зарегистрирован под номером №10378. «Одесская жизнь» рассказывала об основных нормах законопроекта.

Основные нормы нового законопроекта:

снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;

демобилизация после 36 месяцев непрерывной службы, но окончательные сроки устанавливает Ставка Верховного главнокомандующего;

освобожденные из плена военнослужащие могут продолжить службу только по своему желанию и имеют право на 90-дневный отпуск;

люди с инвалидностью всех групп получают право на освобождение от воинской службы после проведения проверки;

ограниченно годные проходят проверку в течение 9 месяцев, чтобы получить вывод годен или нет;

солдаты срочной службы получают право на мобилизацию через 210 дней после вступления в силу закона и отсрочку от мобилизации на шесть месяцев;

осужденные на условный срок граждане имеют право на мобилизацию по желанию;

все граждане от 18 до 60 лет должны будут носить при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полиции или Госпогранслужбы;

зарплата военных — минимум 20 тысяч гривен это без учета дополнительного вознаграждения, размер бонусов на период военного положения будет — от 30 до 100 тысяч гривен;

отмена права на отсрочку для сотрудников государственных органов, бронь — половина всех военнообязанных, работающих в определенной структуре;

отмена срочной службы, вместо нее — базовая военная подготовка для граждан 18-24 лет, длительностью около пяти месяцев;

с 2025 года в вузах всех форм собственности будет внедрена обязательная военная подготовка длительность до трех месяцев;

уклонистов предлагают наказывать блокированием банковских счетов, запретом на выезд за границу и вождением транспортных средств.

обновление личных данных военнообязанного можно будет проводить в режиме онлайн в электронном кабинете без посещения ТЦК.

Одна из главных новаций обновленного законопроекта — наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:

арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;

ограничение выезда за рубеж;

ограничение права на вождение машины.

Подробнее об основных положениях законопроекта можно почитать в инфографике Министерства обороны: