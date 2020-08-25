Взрывчатка в бизнес-центре и продление карантина: чрезвычайные новости Одессы и области 25 августа

В Одессе и Одесской области во вторник, 25 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.
- В Одесской области временно приостановил работу главк Государственной миграционной службы. Приостановка работы офиса службы на Преображенской, 64 связана с распространением COVID-19. Когда он возобновит работу – сообщат дополнительно.
- В Одессе полиция проверяет информацию об угрозе взрыва бизнес-центра на улице Бугаевской в Малиновском районе. Эвакуировали более 200 человек, однако взрывчатку не обнаружили.
- Адаптивный карантин в связи с коронавирусом в Украине могут снова продлить. На этот раз до ноября.
- В Одессе на углу улиц Торговой и Елизаветинской рухнула огромная ветка.