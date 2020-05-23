Высокая мода против коронавируса: что одесситкам одеть на пляж в период карантина

За время пандемии одесситов и жителей области оштрафовали на 238 тыс. гривен В Одесской области нарушителей карантина оштрафовали на 238 тыс. гривен. С начала карантина полицейские составили 537 протоколов по статье 44-3 Кодекса об админстративных правонарушениях, 28 из которых – за последние 10 дней. ПОДРОБНЕЕ

В Локомотивном депо Подольска выплатят компенсацию тем, кто заразился короновирусом на предприятии Недавно мы публиковали материал про семью Пискуновых, которые болеют коронавирусом. По словам супругов, глава семьи Антон заразился коронавирусом на работе в Локомотивном депо Подольска, где не соблюдался карантинный режим. Это привело к заражению его жены и дочери. Теперь, семья проходит лечение дома на самоизоляции, помощи им никто не оказывает. Стоит ли ожидать компенсации за лечение и куда обращаться за продуктовой помощью? ПОДРОБНЕЕ