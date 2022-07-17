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Выплаты пенсионерам от оккупантов: брать или не брать?

Выплаты пенсионерам от оккупантов: брать или не брать?

В оккупированных населенных пунктах пенсионерам начали выплачивать российскую пенсию. Придется ли нести за это ответственность тем, кто согласится получать эти деньги.

Пенсионеры, которые оказались в оккупации, не могут получить свои пенсии. Но это временно: пенсии продолжают начисляться и получить их можно будет после освобождения. Кто сможет эвакуироваться — получат пенсии в безопасном месте, где работают отделения «Укрпочты» и украинские банки.

В то же время в населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации, пенсионерам начали выплачивать российскую пенсию. Чтобы просто выжить, некоторые соглашаются получать эти деньги. Придется ли нести за это ответственность?

По словам адвоката Анны Рассамахиной, украинское законодательство не содержит норм, которые бы повлекли ответственность за получение российских пенсий. И все понимают, что люди вынуждены идти на такой шаг, не имея других средств к существованию.

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Коллаж: «Сегодня»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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