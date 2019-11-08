Выходные в Одессе с детьми: смотрим спектакли и учимся валять монстриков

Собрали для вас идеи, как можно провести ближайшие выходные дни с ребенком.

Где научиться валять монстриков?

Мечтаете научиться создавать игрушки своими руками? Тогда успейте записаться всей семьей на мастер-класс по валянию мультяшных монстриков. Сопровождать творческий процесс будут чай с конфетами и хорошее настроение.

В детском возрасте занятия творчеством помогают развивать память, мышление и мелкую моторику рук. Малыш учится не только воображать, но думать и даже сравнивать. А в этом, не простом, но увлекательном деле, юному рукодельнику помогут опытные мастера.

Когда: 9 ноября, в 13.00.

Где: Творческое пространство креатива и развития «Be in ART», улица Пастера, 56.

Стоимость участия — 300 грн.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (063) 586-90-97.

Встречайте: Куклы LOL на большой сцене

Впервые в Одессе состоится премьера семейного музыкального шоу «Кукол LOL». Интерактивный спектакль будет интересен не только детям, он вовлечет даже самых взрослых зрителей. Вы увидите эксклюзивные костюмы, декорации и оригинальные танцевальные номера. Кроме этого, куклы LOL объяснят малышам, что такое справедливость, честность и смелость, уважение и любовь к близким.

В конце спектакля у каждого зрителя будет возможность сфотографироваться с любимыми героями.

Когда: 9 ноября, в 11.00.

Где: Театр музыкальной комедии, улица Пантелеймоновская, 3.

Стоимость билетов — от 160 грн.

Отправляемся в мир мультфильма «Холодное сердце»

Уже в это воскресенье, детей и взрослых приглашают на интерактивный спектакль по сюжету любимого мультфильма «Холодное сердце». Юные зрители смогут не только насладиться спектаклем, но и поучаствовать в играх и конкурсах вместе с главными героями — родными сестрами Анной и Эльзой. Ребят ждут интересные приключения и, конечно же, сладкие угощения.

За более подробной информацией обращайтесь по номеру: (050) 019-00-02.

Когда: 10 ноября, в 11.00.

Где: семейный ресторан «Клевер», улица Екатерининская, 49.

Рекомендуемый возраст — от 3 лет.

Работает система депозитов за столиком.

Что покажут детям в театрах?

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

10 ноября, 12.00 — Абонемент №11 «Оркестр для детей»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

9 ноября, 12.00, 14.00 — Детское лазерное шоу «Leo Dreams»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

9 ноября, 11.00, 13.00 — «Как подружились мышонок Муф и балерина Питт»

10 ноября, 11.00, 13.00 — «Золушка»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

9 ноября, 12.00 — «Маленький принц»

10 ноября, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Фото: skrynya.ua

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