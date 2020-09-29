Выборы в Одессе: городская ТИК регистрирует клонов и отклонила списки партий Гурвица и Кивалова

Одесская городская территориальная комиссия отказалась регистрировать списки кандидатов в Одесский горсовет от Блока Гурвица, «Украинской морской партии» Кивалова и «Оппозиционного блока».

Об этом пишет Думская со ссылкой на Одесскую ТИК. Сообщается, что политические силы не выполнили требования по гендерной квоте: не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке.

Кроме того, Одесская городская ТИК утвердила списки кандидатов в депутаты от «Европейской Солидарности», ОПЗЖ, «Батькивщины», «Победы Пальчевского», партии Шария и «Свободы», а также кандидатов в мэры: Петра Обухова (от Евросолидарности), Николая Скорика (от ОПЗЖ) и Евгения Червоненко (от «Наш край»).

Также известно, что горТИК зарегистрировала кандидатами в городские головы несколько «клонов» — четырех Филимоновых (всего пять вместе с насоюящим), двух Зеленских и одного Михаила Саакашвили.

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